Paolo Guerrero sorprendió a hinchas de Alianza Lima tras aparecer con camiseta de equipo brasileño y anotar en el Maracaná

El 'Depredador' viajó a Brasil y disputó un partido en el Maracaná, llevándose los aplausos de todos los hinchas presentes.

Por Nicole Cueva

Paolo Guerrero sorprendió al lucir camiseta de equipo brasileño.
© Composición Bolavip PerúPaolo Guerrero sorprendió al lucir camiseta de equipo brasileño.

Paolo Guerrero, máximo artillero histórico de la Selección Peruana, llamó la atención al aparecer defendiendo los colores de un club distinto a Alianza Lima, a pesar de haber anunciado que esta será la última temporada de su carrera profesional.

Y es que el ‘Depredador’ tuvo participación en un partido que se llevó a cabo en Brasil, donde incluso se hizo presente en el marcador con una destacada anotación.

Paolo Guerrero participó del ‘Duelo de las Estrellas’

Como es tradición anual, se celebró una nueva edición del ‘Duelo de las Estrellas Zico’, evento que reúne a figuras históricas del fútbol brasileño, con presencia destacada de exjugadores de Flamengo y otras leyendas del balompié.

En esta ocasión, el delantero peruano fue uno de los invitados especiales y, aprovechando su periodo de vacaciones, no dudó en hacerse presente en el Estadio Maracaná.

El ‘9’ integró el Time Vermelho (Equipo Rojo), que se midió ante el Time Branco (Equipo Blanco) y terminó imponiéndose por un marcador de 11-6. Además, como para no perder la costumbre, se hizo presente en el marcador, ya que, tras una gran combinación con el uruguayo De Arrascaeta, anotó el séptimo gol de su escuadra.

Presidente de SAFAP rompió su silenció y habló sobre ausencia de Paolo Guerrero ante Bolivia

Jugadores que estuvieron en el ‘Duelo de las Estrellas’

Zico llamó a varios futbolistas vinculados a Flamengo, entre ellos Pedro, De Arrascaeta, Léo Ortiz y Jorginho, y también reunió a referentes históricos como Júnior, Adriano, Petkovic y Paolo Guerrero.

Cabe resaltar que, luego de este compromiso, el máximo goleador histórico del combinado nacional deberá retomar sus responsabilidades con Alianza Lima en La Victoria.

Los números de Paolo Guerrero en 2025

Sin duda alguna, este año fue mejor que el anterior para Paolo Guerrero, habiendo disputado un total de 38 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Asimismo, anotó 18 goles y brindó tres asistencias.

Queda claro que sus números fueron analizados por la directiva del club ‘blanquiazul’, quienes finalmente tomaron la decisión de que el atacante continúa en el plantel de cara a la temporada 2026.

DATOS CLAVES

  • Paolo Guerrero anotó el séptimo gol de su equipo en el ‘Duelo de las Estrellas Zico’.
  • El delantero disputó 38 partidos y marcó 18 goles durante la temporada 2025.
  • La directiva de Alianza Lima confirmó la continuidad del atacante para la temporada 2026.
nicole cueva
Nicole Cueva
