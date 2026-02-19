Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras el Alianza Lima 3-1 San Martín

Alianza Lima y San Martín disputaron uno de los partidos más importantes en lo que va del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Si bien el triunfo fue para las íntimas, desde un inicio se pudo apreciar un nivel muy interesante por parte de ambos equipos peruanos y a raíz de este resultado es que vamos a ver cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones del campeonato continental.

En cuanto a cómo se dio el partido, fue San Martín quien pegó primero en el marcador y luego Alianza Lima reaccionó con un enorme nivel que no dejó dudas de la exigencia que siempre se ponen. En parciales de 21-25, 25-10, 25-17 y 25-19, quedó clarísimo que las dirigidas por Facundo Morando tienen con qué seguir peleando ahora que clasificaron a las semifinales del torneo.

En primer turno se dio un triunfo categórico por parte de SESI (Brasil) frente a Club UVIV (Ecuador). Con parciales de 25-9, 25-7 y 25-8, el equipo de Sao Paulo empieza a acomodarse mejor en el Grupo C. Ya en el último turno de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendremos el duelo entre Osasco (Brasil) vs. Boston College (Santiago), el cual será en el marco del Grupo B.

La tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

# Equipo Puntos 1 Alianza Lima 6 2 USMP 0 3 Club Banco República 0

Grupo B

# Equipo Puntos 1 Osasco 3 2 Boston College 0 3 Olympic 0

Grupo C

# Equipo Puntos 1 Regatas Lima 3 2 SESI 3 3 Club UVIV 0

Próximos partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 3 | Viernes 20 de febrero

14:45 | Boston College (CHI) vs. Olympic (BOL)

17:00 | Sesi (BRA) vs. Regatas Lima (PER)

19:30 | San Martín vs. Club Banco República (URU)

