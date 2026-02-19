Es tendencia:
Sudamericano de Clubes

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tras el Alianza Lima 3-1 San Martín

Veamos cómo se fue moviendo la tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 luego del triunfo de Alianza Lima ante San Martín.

Por Renato Pérez

Alianza Lima vs. San Martín por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
© Alianza Lima Vóley.

Alianza Lima y San Martín disputaron uno de los partidos más importantes en lo que va del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Si bien el triunfo fue para las íntimas, desde un inicio se pudo apreciar un nivel muy interesante por parte de ambos equipos peruanos y a raíz de este resultado es que vamos a ver cómo se ha ido moviendo la tabla de posiciones del campeonato continental.

En cuanto a cómo se dio el partido, fue San Martín quien pegó primero en el marcador y luego Alianza Lima reaccionó con un enorme nivel que no dejó dudas de la exigencia que siempre se ponen. En parciales de 21-25, 25-10, 25-17 y 25-19, quedó clarísimo que las dirigidas por Facundo Morando tienen con qué seguir peleando ahora que clasificaron a las semifinales del torneo.

En primer turno se dio un triunfo categórico por parte de SESI (Brasil) frente a Club UVIV (Ecuador). Con parciales de 25-9, 25-7 y 25-8, el equipo de Sao Paulo empieza a acomodarse mejor en el Grupo C. Ya en el último turno de la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 tendremos el duelo entre Osasco (Brasil) vs. Boston College (Santiago), el cual será en el marco del Grupo B.

La tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A

#EquipoPuntos
1Alianza Lima6
2USMP0
3Club Banco República0
Grupo B

#EquipoPuntos
1Osasco 3
2Boston College0
3Olympic0

Grupo C

#EquipoPuntos
1Regatas Lima3
2SESI3
3Club UVIV0

Próximos partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Fecha 3 | Viernes 20 de febrero

  • 14:45 | Boston College (CHI) vs. Olympic (BOL)
  • 17:00 | Sesi (BRA) vs. Regatas Lima (PER)
  • 19:30 | San Martín vs. Club Banco República (URU)
DATOS CLAVES

  • Alianza Lima derrotó a San Martín y clasificó a la siguiente ronda del Sudamericano de Clubes.
  • El equipo de Facundo Morando lidera el Grupo A con 6 puntos tras el triunfo.
  • La fecha 3 se jugará el 20 de febrero, incluyendo el duelo entre Regatas Lima y SESI.
Renato Pérez
