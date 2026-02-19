Pablo Guede tiene confirmado su destino en Alianza Lima aún ganándole a Sport Boys por la Liga 1

El ciclo de Pablo Guede en Alianza Lima parece haber llegado a un punto de no retorno tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores. La derrota ante 2 de Mayo caló hondo en la directiva blanquiazul, que ya evalúa seriamente el fin de su proceso.

Alianza Lima no confía en Pablo Guede

Según informó la periodista Ana Lucía Rodríguez de L1 MAX, el futuro del estratega argentino se definirá tras el duelo contra Sport Boys. Sin embargo, la noticia más impactante es que incluso una victoria no garantizaría su permanencia en el banquillo íntimo.

Pablo Guede dirigiendo en Alianza Lima. (Foto: X).

La confianza entre el comando técnico y la administración de Matute se encuentra totalmente fracturada debido a la falta de resultados internacionales. El funcionamiento colectivo del equipo no convence a los altos mandos, quienes ven en este partido una formalidad antes de tomar una decisión drástica.

En caso de que el equipo sufra una derrota o un empate ante la “Misilera”, el despido de Guede se confirmaría de manera inmediata. La presión de la hinchada ha crecido exponencialmente en las últimas horas, exigiendo un cambio de rumbo para salvar la temporada local.

Pésimo manejo de Pablo Guede

A los problemas deportivos se suma un clima tenso en el vestuario, evidenciado en el reciente cruce de gestos con el delantero Federico Girotti. Estos roces internos habrían debilitado el liderazgo del técnico frente a un plantel que luce confundido tácticamente en la Liga 1.

Aunque el gerente deportivo Franco Navarro intentó transmitir calma inicialmente, la realidad es que el club ya estaría explorando opciones en el mercado. Nombres como el de Wilmar Valencia comienzan a sonar con fuerza para asumir un interinato o un proyecto de emergencia.

Sport Boys será el juez principal

El partido de este viernes en el Estadio Alejandro Villanueva será el escenario donde se dicte la sentencia definitiva para el proceso del ex técnico de Colo Colo. Alianza Lima necesita recuperar la identidad de juego que ha perdido en este inicio de año 2026.

La institución victoriana busca cerrar este capítulo lo antes posible para enfocarse exclusivamente en el torneo peruano. El destino de Pablo Guede parece estar sellado, marcando un final prematuro a una etapa que generó muchas expectativas pero pocos éxitos.

Pablo Guede dentro de la crisis en Alianza Lima. (Foto: X).

