Paolo Guerrero no formó parte del último triunfo de la Selección Peruana por 2-0 ante Bolivia, situación que no pasó desapercibida y sobre la cual se manifestó Roberto Silva, presidente de SAFAP.

Publicidad

Publicidad

En un primer momento, el directivo expresó su satisfacción por el triunfo de la ‘bicolor’ ante la ‘verde’, aunque destacó especialmente a los aficionados que acudieron al estadio Félix Castillo Tardío de Chincha y pudieron celebrar dos anotaciones.

“Cuando uno defiende los colores del país, no existen términos medios. Me da gusto por la gente que tuvo la oportunidad de gritar dos goles, bien gritados porque finalmente se quedan con esa emoción hermosa de esta ciudad. Hay que felicitar al alcalde que se ha mostrado de maravilla para facilitar el uso de este estadio”, expresó.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Presidente de SAFAP habló sobre la ausencia de Paolo Guerrero

Por otro lado, Roberto Silva aclaró que la ausencia de Paolo Guerrero no se debió a un tema de vacaciones, sino a motivos personales, ya que tenía el compromiso de estar presente en el partido con la Selección Peruana.

Incluso, dio a conocer que el ‘Depredador’ informó sobre su imposibilidad de asistir una semana antes de que se llevará a cabo el amistoso internacional.

ver también Tras vencer a Bolivia en Chincha: la dupla de oro que ilusiona a los hinchas de la Selección Peruana

“No fue un tema de vacaciones, fue un tema suyo porque él se había comprometido a estar, pero ya fue por un tema personal. Una semana antes me avisó con mucha pena que tenía que bajarse. Hubiese sido lindo que esté para la gente, porque creo que Paolo nos ha regalado tanto que la gente lo hubiese querido tener cerca”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Paolo Guerrero con camiseta de Perú.

¿Qué dijo sobre el homenaje a Paolo Guerrero?

Asimismo, Silva indicó que, de haber participado Paolo Guerrero en el Perú vs. Bolivia, no tenían planeado realizarle un homenaje, pero sí darle un reconocimiento por su trayectoria y por todo lo que ha aportado al gremio a lo largo de los años.

“Si hubiese venido, teníamos pensado como gremio no hacerle un homenaje, sino un agradecimiento porque ha tenido comportamientos geniales que han sido súper importantes a lo largo de los años. No una despedida ,porque él decidirá cuando ya que está entero”, señaló.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

Roberto Silva, presidente de SAFAP, aclaró que Paolo Guerrero faltó por motivos personales y no vacaciones.

El delantero avisó una semana antes que no jugaría el amistoso de Perú contra Bolivia.

Publicidad

Publicidad