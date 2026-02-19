En Alianza Lima encendieron las alertas con la situación física de Federico Girotti, quien podría perderse el próximo compromiso del equipo blanquiazul por la Liga 1, que será este viernes 20 de febrero ante Sport Boys en Matute.

Según informó el periodista Gabriel Pacheco, el delantero argentino no trabajó con normalidad en la última práctica del pasado miércoles, lo que generó preocupación en el comando técnico encabezado por Pablo Guede.

“Federico Girotti el miércoles solo realizó trabajos alrededor de la cancha con trote y vueltas, y no entrenó a la par de sus compañeros”, detalló el hombre de prensa, dejando entrever que el atacante no está en plenitud física.

Por ahora, en Alianza Lima mantienen cautela con la evolución de Girotti, mientras el cuerpo técnico evalúa si lo preserva completamente o si puede tener algunos minutos desde el banco en un partido clave para el futuro inmediato del equipo.

Girotti se habría lesionado. (Foto: X)

¿Girotti se lesionó y no juega el Alianza vs. Boys?

El propio Pacheco también deslizó que esta situación tendría un impacto directo en el once titular para el duelo ante Sport Boys, programado para este viernes por el Torneo Apertura.

“Esto explicaría su no titularidad mañana viernes”, agregó el periodista, alimentando la versión de que el exdelantero de River Plate sería reservado para evitar complicaciones mayores.

Girotti entrenando con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

Alianza Lima juega ante Sport Boys este viernes 20 de febrero desde las 8:00 PM en partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. También puedes seguir el cotejo gratis y online por el celular e internet en Bolavip Perú.

Datos claves

Federico Girotti entrenó diferenciado y es duda para el partido ante Sport Boys.

El encuentro de Alianza Lima se disputará este viernes 20 de febrero en Matute.

