VER Lanús vs. Flamengo EN VIVO y GRATIS vía ESPN: Partido de ida en Argentina por la Recopa Sudamericana

VER EN VIVO y GRATIS Lanús vs. Flamengo por la final de ida de la Recopa Sudamericana vía ESPN y Disney+. Hoy, jueves 19 de febrero del 2026, el cuadro argentino, campeón de la Copa Sudamericana, y el plantel brasileño, rey de la Copa Libertadores, chocarán fuerzas en un intenso partido de clubes coperos.

Lanús y Flamengo están programados para jugar este jueves 19 de febrero desde las 7:30 PM en el estadio Ciudad de Lanús en Argentina. El partido es válido por la ida de la final de la Recopa Sudamericana y el plantel ‘Granate’ quiere apuntarse un nuevo título tras alzar la Copa Sudamericana.

Pero en la otra vereda estará Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y gran favorito para llevarse el título de la Recopa Sudamericana. Además, desde el lado económico, el dinero es un gran incentivo para ambos pues el campeón se embolsará 6 millones de dólares.