Selección Peruana

¡Oficial! La Selección Peruana ya tiene rival confirmado para su segundo amistoso por fecha FIFA

Todo apunta a que la 'bicolor' se medirá con un equipo de Centroamérica y no con una selección clasificada al Mundial 2026.

Por Nicole Cueva

Perú ya conoce a su segundo rival por fecha FIFA.
© DifusiónPerú ya conoce a su segundo rival por fecha FIFA.

La Selección Peruana se prepara para iniciar una nueva etapa bajo la dirección del técnico brasileño Mano Menezes, y ya se confirmó que su estreno en el banquillo será contra el campeón africano, Senegal. No obstante, este no será el único encuentro que la ‘bicolor’ disputará durante el mes de marzo.

Rival confirmado para segundo amistoso

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, la Selección de Honduras se perfila como una de las posibles rivales de Perú en España durante la segunda fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha concretado.

Asimismo, el mencionado comunicador indicó que Jordania también podría ser rival del combinado nacional, por lo que aseguró que la decisión final se tomará en las próximas horas.

Ha salido una información que Honduras sería el próximo rival de Perú en España pero no está confirmado todavía. En la Federación no se ha decidido el segundo rival, que también puede ser Jordania, se va a definir en las próximas horas”, señaló en el programa deportivo ‘Hablemos De Max’.

¿Cuándo será el debut de Mano Menezes con Perú?

Con nivel de Mundial: Perú jugará amistoso en marzo ante Senegal en el debut de Mano Menezes

El debut de la Selección Peruana bajo la dirección de Mano Menezes será ante Senegal el sábado 28 de marzo. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Stade de France a las 11:00 horas de Perú.

DATOS CLAVES

  • El debut de Mano Menezes con la selección será ante Senegal el sábado 28 de marzo.
  • El primer encuentro amistoso de la ‘bicolor’ se disputará en el Stade de France a las 11:00 horas.
  • El periodista Gustavo Peralta señaló a Honduras y Jordania como posibles rivales para el segundo amistoso.
