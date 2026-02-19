¡Oficial! La Selección Peruana ya tiene rival confirmado para su segundo amistoso por fecha FIFA

La Selección Peruana se prepara para iniciar una nueva etapa bajo la dirección del técnico brasileño Mano Menezes, y ya se confirmó que su estreno en el banquillo será contra el campeón africano, Senegal. No obstante, este no será el único encuentro que la ‘bicolor’ disputará durante el mes de marzo.

Rival confirmado para segundo amistoso

Según dio a conocer el periodista Gustavo Peralta, la Selección de Honduras se perfila como una de las posibles rivales de Perú en España durante la segunda fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha concretado.

Asimismo, el mencionado comunicador indicó que Jordania también podría ser rival del combinado nacional, por lo que aseguró que la decisión final se tomará en las próximas horas.

“Ha salido una información que Honduras sería el próximo rival de Perú en España pero no está confirmado todavía. En la Federación no se ha decidido el segundo rival, que también puede ser Jordania, se va a definir en las próximas horas”, señaló en el programa deportivo ‘Hablemos De Max’.

¿Cuándo será el debut de Mano Menezes con Perú?

El debut de la Selección Peruana bajo la dirección de Mano Menezes será ante Senegal el sábado 28 de marzo. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Stade de France a las 11:00 horas de Perú.

