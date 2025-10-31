Es tendencia:
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese se despidió de Orlando City con sentido mensaje y sorpresiva confesión: “No lo esperaba”

A través de sus redes sociales, el guardameta nacional no se guardó nada y dejó inesperada mensaje sobre su salida.

Por Nicole Cueva

Pedro Gallese cerró oficialmente su etapa en el Orlando City tras seis temporadas defendiendo la camiseta del conjunto estadounidense. El arquero de la Selección Peruana utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida al club, a los hinchas y a sus compañeros, dejando además una confesión que llamó la atención de todos: “No lo esperaba”.

El mensaje de despedida de Pedro Gallese

A través de su cuenta de Instagram, el guardameta nacional compartió un extenso mensaje en el que expresó su gratitud por los años vividos en la institución.

Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día, Orlando City me hizo sentir en casa, el cariño de la afición, el apoyo de mis compañeros, el trabajo de cada persona dentro del club… todo eso me acompañará siempre”, escribió Gallese.

En otro pasaje de su publicación, el portero sorprendió al revelar que su salida no fue esperada: “Sinceramente me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba pero entiendo que así es el fútbol y cómo lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar”.

Gallese se despidió con un mensaje de gratitud, asegurando que se marcha “con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores”.

Seis temporadas de entrega y liderazgo

Pedro Gallese llegó al Orlando City en 2020 y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del equipo. Durante su etapa en la Major League Soccer (MLS), disputó 201 partidos, acumuló más de 18 mil minutos, 568 atajadas y 89 victorias, siendo considerado un referente y uno de los mejores porteros de la liga.

Con su salida confirmada, el futuro del ‘Pulpo’ es aún incierto. En los últimos días se le ha vinculado con el Inter Miami de Lionel Messi, aunque también habría interés desde clubes del Brasileirao. Lo cierto es que Gallese, a sus 34 años, sigue siendo una figura clave tanto en el exterior como en la ‘bicolor’.

