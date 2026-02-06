Por falta de acuerdo, Alianza Lima considera desvincular a Carlos Zambrano por la vía legal

Alianza Lima busca terminar con el ciclo de Carlos Zambrano en el club, así como ya hizo con Miguel Trauco y Sergio Peña. Los tres involucrados en la denuncia por abuso sexual realizada por una mujer argentina de 22 años en un hecho ocurrido en Uruguay no jugarán más en el conjunto blanquiazul. Sin embargo, el caso del ‘Káiser’ se está alargando.

Durante este viernes 7 de febrero, Alianza Lima confirmó de manera oficial que Miguel Trauco y Sergio Peña ya rescindieron sus respectivos contratos. El club lo anunció a través de un comunicado, pero no incluyó en él a Carlos Zambrano, lo que disparó todo tipo de rumores.

El comunicado de Alianza Lima con las rescisiones de Trauco y Peña (X @ClubALoficial).

En un primer momento, trascendió que el defensor central podía ser perdonado por la institución de La Victoria, según advirtió Diego Rebagliati. Sin embargo, esto fue desmentido y, de acuerdo a varias fuentes, Zambrano no jugará más en este equipo.

La razón por la que no se lo incluyó en el comunicado como pasó con Peña y Trauco es porque todavía no arregló su salida. Según periodistas como Gerson Cuba y Ana Lucía Rodríguez, el entorno de Zambrano ha puesto ciertas trabas para no rescindir su contrato con Alianza Lima. No obstante, hay una certeza, no jugará más debido a su acto de indisciplina y a la investigación en curso por la denuncia de abuso sexual.

Alianza Lima podría llevar el proceso de rescisión de contrato de Carlos Zambrano a la vía legal

Ante la falta de acuerdo con Carlos Zambrano, Alianza Lima todavía pretende llegar a un entendimiento y, así, rescindir el contrato de común acuerdo. Por lo pronto, según el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, el club ya le mandó al defensor la carta de pre-aviso de despido.

La intención es la desvinculación aduciendo la indisciplina por romper las reglas del primer equipo y el hecho de estar involucrado en un caso de violación sexual, la cual lo puede llevar a la prisión en caso de ser hallado culpable. Sin embargo, a pesar de la carta de pre-aviso, el propio ‘Káiser’ se sostiene en el club y estaría complicando la rescisión.

En caso de que no haya un acuerdo, Alianza Lima procederá a llevar este proceso de desvinculación por la vía legal, según el propio Bee Sellares. Desde el club buscarían que al jugador, quien faltó a las reglas, se le rescinda el contrato de manera unilateral pero con motivo justificado.

Alianza Lima evalúa los pasos a seguir con Carlos Zambrano (X @mbeesellares).

Aún si deciden llevar esta rescisión a este punto, Zambrano también podría contraatacar con una denuncia al propio club buscando algún tipo de beneficio económico, ya que en lo deportivo tiene las de perder. Alianza Lima no lo considerará más y si pospone más su situación, las ofertas para continuar su carrera podrían desaparecer.

Carlos Zambrano podría jugar en Liga 2

Con la situación por el caso de abuso sexual, no son muchos los clubes que buscan a Carlos Zambrano. Según últimas informaciones, uno de los equipos que aparece como opción es la Academia Deportiva Cantolao.

Se trata del club que vio nacer como futbolista profesional al ‘Káiser’. A la Academia Cantolao le urge un hombre de experiencia en medio de un proceso de reestructuración y Zambrano da con el perfil claramente. Sin embargo, todo dependerá de cómo logre su desvinculación de Alianza si es que la acepta o no.

