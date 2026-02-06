Diego Rebagliati revela que Alianza Lima evalúa la posibilidad de perdonar a uno de los jugadores denunciados por abuso sexual

La denuncia por abuso sexual en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña sigue su curso de investigación, así que por el momento no hay mayores novedades desde el ámbito judicial. Ahora, si nos enfocamos en el aspecto futbolístico, resulta que ahora existe la posibilidad de que Alianza Lima pueda perdonar a uno de los implicados en el más reciente escándalo.

Fuente: Composición BOLAVIP.

Veamos la situación. El día de hoy se confirmó la llegada de Sergio Peña a Sakaryaspor de la segunda división de Turquía luego de desvincularse totalmente de Alianza Lima. Luego, también se sabe que Miguel Trauco estaría evaluando opciones ya que Unión Comercio de la Liga 2 suena como posible destino. Dicho todo esto, Carlos Zambrano resultaría ser el gran beneficiado.

Así lo reveló Diego Rebagliati el día de hoy durante el programa ‘Fútbol Satélite‘. “Si se siguen cayendo soldados en Alianza Lima, de repente la solución pasa por un perdón. No está descartado y hay gente que están evaluando el perdón. Peña ya está en Turquía, pero les está faltando soldados en defensa. Hay algunos de los que toman decisiones que están empezando a dudar”.

Acotando mayor información sobre esta posible decisión, el comunicador deportivo recordó que en el pasado reciente se reintegró al zaguero al plantel de Alianza Lima. “Tengo entendido que Trauco está llegando un acuerdo para que se desvincule, pero hay gente que está empezando a pensar sobre un perdón y ya pasó antes que descartaron a Carlos Zambrano porque no hacía las métricas”.

¿Carlos Zambrano estaría dispuesto a regresar a las filas de Alianza Lima?

Recientemente se filtró un video casero en donde vimos a Carlos Zambrano entrenando por su cuenta para mantenerse en forma. Dicha situación evidencia que tiene ganas de seguir compitiendo y es muy probable que quiera una nueva revancha con camiseta de Alianza Lima. Esto no depende únicamente de él y habría que esperar qué determinación toman los altos mandos en Matute.

Por otro lado, durante las últimas horas se pudo conocer que existe una posibilidad de que el popular ‘Káiser‘ pueda ser parte la Academia Deportiva Cantolao que competirá en la Liga 2 en esta temporada 2026. De acuerdo al periodista César Vivar, podría darse un acercamiento importante y sería el sueño que siempre anheló el experimentado defensor central de 36 años de edad.

Fuente: @MDeportivope

