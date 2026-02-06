Es tendencia:
Oficial: Alianza Lima comunicó el futuro de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano

A través de un comunicado oficial se reveló la decisión que tomó Alianza Lima con los jugadores separados por indisciplina.

Por Renato Pérez

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.
Tras ser separados por actos de indisciplina durante la pretemporada que se realizó en la ciudad de Montevideo en enero, Alianza Lima comunicó de manera oficial cuál es la decisión final respecto a la continuidad Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Si bien por ahora se conoció lo que pasará con los dos primeros jugadores, existen algunos detalles sobre el zaguero central.

“El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución”; fue el comunicado oficial que emitió el club hace unos momentos a través de sus canales digitales y con lo cual queda claro que no dieron marcha atrás en la primera decisión de separación que tomaron.

Fuente: Alianza Lima.
En cuanto a Carlos Zambrano, quien no es mencionado en el anuncio oficial de Alianza Lima, se sabe a esta altura del día que viene negociando su salida con la directiva de la institución. Hasta el momento no habrían mayores novedades al respecto ya que existen cuestionen que todavía deberán solucionarse para obtener un panorama mucho más certero y así también comunicarlo.

Miguel Trauco y Sergio Peña no son más jugadores de Alianza Lima. Se está negociando con Carlos Zambrano en esa misma línea, pero hay muchas trabas por el entorno del jugador para llegar a un buen puerto”; fue la información que compartió el comunicador deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’. De esta manera, el club íntimo demuestra que no quiere lidiar más con los problemas de indisciplina y a la vez manda un mensaje a los demás jugadores.

Fuente: @gersoncuba2603

Noticia en desarrollo…

Renato Pérez
