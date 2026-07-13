¿Por qué no renunció? La cuantiosa razón que mantiene hoy a Pablo Guede dentro de Alianza Lima

Pablo Guede en un estado complicado dentro del Club Alianza Lima. Conoce el gran motivo, por el cual no se hizo oficial la supuesta renuncia.

El banquillo de La Victoria se encuentra en su momento más crítico de la temporada tras el último tropiezo en condición de local. A pesar de la presión del entorno y el evidente comentario popular con el plantel, el director técnico argentino ha decidido mantenerse en su puesto.

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Según la información revelada por el periodista Gerson Cuba, el estratega mostró una fuerte disconformidad con la actitud y el rendimiento de sus dirigidos en el vestuario, tras el partido contra Deportivo Cali. Sin embargo, el cronista deportivo aclaró que el entrenador no presentará su carta de renuncia debido a los términos legales de su vínculo con Alianza Lima.

Pablo Guede continúa con Alianza Lima. (Foto: X).

El blindaje contractual en Alianza Lima

La clave de este estancamiento radica en una compleja cláusula de rescisión económica estipulada en el contrato vigente de Guede. Una salida forzada por iniciativa del propio entrenador lo obligaría a desembolsar una penalidad financiera sumamente alta, algo que el argentino no está dispuesto a asumir.

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Por otro lado, la directiva íntima tampoco tiene el camino libre para destituirlo de manera unilateral en este momento del campeonato. Romper el proceso de forma abrupta significaría para el club el pago de una indemnización importante, un gasto que alteraría gravemente el presupuesto planificado para el año.

Próximo partido de Alianza Lima: ¿Estará Pablo Guede?

El calendario no da tregua y Alianza Lima ya palpita lo que será su próximo encuentro oficial por la Liga 1. El cuadro blanquiazul recibirá a Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo domingo 19 de julio a las 19:00 (hora local).

Ante la cercanía del partido, en Matute ya se especula sobre quién dirigirá al equipo frente al “Rojo Matador”. Debido al entramado económico de su contrato, todo apunta a que Pablo Guede se mantendrá en el banquillo, ya que resolver su salida en menos de una semana resulta inviable financieramente.

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No obstante, no se descarta que la dirigencia intente pactar una tregua temporal o forzar una salida de mutuo acuerdo si el ambiente en los entrenamientos se vuelve insostenible. Lo único seguro es que contra Sport Huancayo, Alianza Lima se jugará mucho más que tres puntos en medio de una evidente fractura en el vestuario.

DATOS CLAVE

Pablo Guede no renunciará a su cargo debido a una alta penalidad económica.

Alianza Lima evitará despedirlo para no pagar una potente indemnización fuera de presupuesto.

El 19 de julio será el partido oficial contra Sport Huancayo en el Estadio Alejandro Villanueva.