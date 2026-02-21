Se mueve todo en Alianza Lima luego del triunfo ante Sport Boys por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Más allá de los tres puntos, el que dio la cara fue Paolo Guerrero, quien analizó el rendimiento del equipo y dejó un mensaje firme tras el encuentro.

El delantero íntimo consideró que, pese a la victoria, el equipo todavía tiene aspectos por corregir. En su evaluación, el bajón físico del segundo tiempo fue evidente y es un punto que no puede repetirse si quieren pelear el campeonato. Su lectura apunta a que el grupo debe sostener la intensidad durante los 90 minutos.

“Se puede mejorar los últimos minutos del segundo tiempo, que sí bajamos la intensidad respecto al primer tiempo, eso debemos mejorar”, sostuvo Guerrero, dejando en claro que la autocrítica existe dentro del plantel blanquiazul.

En esa misma línea, el ‘Depredador’ afirmó que faltó contundencia para liquidar el partido con mayor tranquilidad. Para el experimentado atacante, Alianza generó situaciones suficientes como para ampliar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición en el complemento: “No fuimos contundentes en el segundo tiempo, creo que pudimos haber marcado algún gol más. Tenemos que corregirlo. Hay que ser más letales”, remarcó el goleador, evidenciando que el equipo aún está en proceso de ajuste.

La exigencia que Paolo Guerrero le pidió a Alianza Lima

Paolo Guerrero fue muy claro al sostener que Alianza Lima tiene que mejorar en los segundos tiempos de los partidos pues se nota “un bajón futbolístico”. De igual manera, recalcó que ante Sport Boys se debieron hacer más goles en el primer tiempo, “al menos dos o tres más”.

Finalmente, Guerrero puso paños fríos y valoró el resultado obtenido, además de enviar un mensaje directo a la hinchada victoriana. “Lo más importante es ganar. El hincha se tiene que ir feliz pues sumamos tres puntos”, concluyó el referente íntimo, quien ahora apunta a que el equipo sostenga la mejora en las próximas jornadas.

Paolo Guerrero en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene actualmente 42 años pues nació el 1 de enero de 1984.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. Se estima que el final de este vínculo será también el cierre de su carrera como profesional.

Datos claves

Alianza Lima derrotó a Sport Boys en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Paolo Guerrero señaló un bajón de intensidad física durante el segundo tiempo del encuentro.