San Lorenzo confirmó si ficharán a Pablo Guede y dejan sin técnico a Alianza Lima.

El mercado de pases sudamericano se sacudió tras las declaraciones de Pablo «Pitu» Barrientos, actual encargado del fútbol en San Lorenzo. Desde Paraguay, el directivo confirmó que el club de Boedo tiene en la mira a Pablo Guede, quien hoy dirige a Alianza Lima.

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San Lorenzo quiere fichar a Pablo Guede

Barrientos fue tajante al señalar que el perfil de Guede es el que más gusta en la dirigencia del “Ciclón” para esta nueva etapa. Las declaraciones se dieron en la previa de los sorteos continentales, encendiendo las alarmas en el club íntimo de La Victoria.

A pesar de que el estratega tiene contrato vigente en Perú, el interés de San Lorenzo es concreto y buscarán iniciar conversaciones de inmediato. “Sabemos que está con trabajo, pero pronto empezaremos a charlar para ver si le interesa volver”, afirmó el ex mediocampista a Doble Punta.

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La situación en Alianza Lima genera incertidumbre, ya que el proyecto deportivo de 2026 se construyó bajo la visión del técnico argentino. Una posible salida de Guede en pleno torneo dejaría un vacío difícil de llenar para la directiva liderada por Franco Navarro.

Pablo Guede antes rechazó dirigir San Lorenzo. (Foto: X).

Pablo Guede sigue en Alianza Lima

Actualmente, el equipo blanquiazul está enfocado al 100% en la Liga 1, tras haber quedado fuera del margen de las competencias internacionales. Perder al técnico ahora pondría en riesgo la planificación exclusiva para obtener el título nacional a fin de año.

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Por el lado de Boedo, el principal obstáculo no es deportivo, sino estrictamente financiero debido a las deudas acumuladas del club. No obstante, la intención de la dirigencia argentina es hacer un esfuerzo extraordinario para asegurar el retorno del técnico que ganó la Supercopa Argentina 2016.

Pablo Guede definirá su futuro pronto

En Matute, la noticia llega en un momento de presión, considerando que el campeonato local es el único frente abierto para los “íntimos”. Un cambio de mando obligaría al plantel a adaptarse a un nuevo sistema táctico en medio de la competencia oficial.

Los próximos días serán determinantes para conocer si la nostalgia y el proyecto de San Lorenzo pesan más que la estabilidad en Lima. Guede ya conoce la presión del Nuevo Gasómetro, un factor que la directiva de “El Cuervo” espera que juegue a su favor.

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Pablo Guede hoy pertenece a Alianza Lima. (Foto: X).

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