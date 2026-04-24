Alianza Lima tendrá una baja sensible para la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, justo en un tramo clave de la pelea por el título puesto que está luchando punto a punto con Los Chankas.

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El defensor Renzo Garcés quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y no podrá estar presente en el duelo de este domingo 26 de abril ante Atlético Grau.

La ausencia del zaguero obliga al técnico argentino Pablo Guede a mover piezas en la línea defensiva, en un partido que puede ser determinante en la parte alta de la tabla del Torneo Apertura.

Según la decisión del comando técnico, el reemplazante de Renzo Garcés será el defensor Gianfranco Chávez, quien ingresará al once titular para ocupar el lugar en la zaga central.

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El defensor peruano Gianfranco Chávez cuando firmó de manera oficial para ser jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Gianfranco Chávez será el reemplazo de Renzo Garcés en el Alianza Lima vs. Atlético Grau

El ajuste que hace el técnico Pablo Guede no es menor, considerando que Renzo Garcés ha sido una pieza importante en el sistema defensivo y en el rendimiento general del equipo en el torneo.

Así, Alianza Lima afrontará un partido exigente ante Atlético Grau con una defensa reconfigurada, en un duelo donde cada punto empieza a pesar cada vez más en la pelea por el campeonato.

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Renzo Garcés festejando su gol ante Melgar en Matute por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Alianza Lima)

Los números de Gianfranco Chávez en el Torneo Apertura 2026

Gianfranco Chávez ha sido titular en 6 de los 8 partidos que ha jugado con Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. En total acumula 577 minutos y tiene un puntaje general de 6.90 puntos según Sofascore.

¿A qué hora se juega el partido Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima juega este domingo 26 de abril ante Atlético Grau desde las 3:30 PM y en el estadio Miguel Grau del Callao. Además, el partido se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX y es válido por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

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Datos claves

Renzo Garcés será baja en Alianza Lima este domingo 26 de abril por acumulación de amarillas.

El técnico Pablo Guede eligió a Gianfranco Chávez como el reemplazante titular en la zaga central.

Alianza Lima enfrentará al Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.