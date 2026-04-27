Universitario definió quién reemplazará a Jorge Araujo tras la derrota contra Alianza Atlético

La reciente caída de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental ha precipitado decisiones drásticas en la alta dirección. El administrador Franco Velazco, en una medida de urgencia, busca dar un giro total al mando técnico para rescatar la temporada.

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De acuerdo con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, la administración merengue ha decidido ir tras un viejo conocido. La intención es clara: desplazar el interinato de Jorge Araujo y reestructurar el área deportiva que hoy encabeza Álvaro Barco.

El regreso de Fabián Bustos en la mira

La gran apuesta de Franco Velazco es concretar el retorno de Fabián Bustos. El técnico argentino, quien ya dejó una huella en la institución, es el elegido para recuperar el orden táctico y la competitividad que el equipo ha perdido en las últimas jornadas.

Sin embargo, el periodista advirtió que la operación no será sencilla debido a la actualidad del entrenador. Bustos se encuentra dirigiendo a Millonarios de Colombia, equipo con el que mantiene un contrato vigente y compromisos en el torneo cafetero.

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Una misión compleja para salvar el año

La dirigencia crema está dispuesta a insistir por Bustos, entendiendo que su conocimiento del plantel actual facilitaría una adaptación inmediata. Tras la derrota en casa, la directiva considera que no hay margen de error para experimentos en el banco de suplentes.

En las próximas horas se definirán las gestiones para intentar desvincular al estratega de su club actual. Universitario busca un golpe de efecto que calme las aguas en Ate y le permita reengancharse en la lucha por el título nacional.

🎙️@Gustavo_p4: "Tengo entendido que Franco Velazco va a volver a insistir por Fabián Bustos. Pero va a ser díficil que salga de Millonarios"#ALL1MITE



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