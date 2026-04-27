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Universitario definió quién reemplazará a Jorge Araujo tras la derrota contra Alianza Atlético

Jorge Araujo está cuestionado por la derrota contra Alianza Atlético. Universitario bajo esa premisa, tiene claro quién será su reemplazante.

El reemplazo en Universitario a Jorge Araujo como director técnico.
© XEl reemplazo en Universitario a Jorge Araujo como director técnico.

La reciente caída de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético en el Estadio Monumental ha precipitado decisiones drásticas en la alta dirección. El administrador Franco Velazco, en una medida de urgencia, busca dar un giro total al mando técnico para rescatar la temporada.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Gustavo Peralta en L1 MAX, la administración merengue ha decidido ir tras un viejo conocido. La intención es clara: desplazar el interinato de Jorge Araujo y reestructurar el área deportiva que hoy encabeza Álvaro Barco.

El regreso de Fabián Bustos en la mira

La gran apuesta de Franco Velazco es concretar el retorno de Fabián Bustos. El técnico argentino, quien ya dejó una huella en la institución, es el elegido para recuperar el orden táctico y la competitividad que el equipo ha perdido en las últimas jornadas.

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Sin embargo, el periodista advirtió que la operación no será sencilla debido a la actualidad del entrenador. Bustos se encuentra dirigiendo a Millonarios de Colombia, equipo con el que mantiene un contrato vigente y compromisos en el torneo cafetero.

Una misión compleja para salvar el año

La dirigencia crema está dispuesta a insistir por Bustos, entendiendo que su conocimiento del plantel actual facilitaría una adaptación inmediata. Tras la derrota en casa, la directiva considera que no hay margen de error para experimentos en el banco de suplentes.

En las próximas horas se definirán las gestiones para intentar desvincular al estratega de su club actual. Universitario busca un golpe de efecto que calme las aguas en Ate y le permita reengancharse en la lucha por el título nacional.

DATOS CLAVE

  • Franco Velazco busca contratar a Fabián Bustos tras la derrota de Universitario ante Alianza Atlético.
  • El club planea finalizar el interinato de Jorge Araujo y reestructurar su área deportiva.
  • El técnico Fabián Bustos mantiene actualmente un contrato vigente con el club Millonarios de Colombia.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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