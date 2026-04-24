El equipo titular que alista Pablo Guede para el duelo entre Atlético Grau vs. Alianza Lima en Trujillo

Alianza Lima se prepara seguir siendo uno de los firmes candidatos hacia el título en este primer tramo de la temporada. Por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, ahora los blanquiazules enfrentarán a Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo y frente a dicha situación es que ya se pudo conocer cuál sería la alineación que Pablo Guede armaría para pensar en la posibilidad del triunfo.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

De acuerdo a una reciente información compartida por el comunicador deportivo Gerson Cuba, se ha podido conocer que Pablo Guede no quiere sorpresas y alista una alineación titular realmente estelar para no salir a espectacular por ningún motivo. La inclusión de Gianfranco Chávez en lugar de Renzo Garcés, quien quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, sería lo más llamativo.

“Alan Cantero se mantendría en el once de Alianza Lima. Lo que se dispuso fue: Duarte; Advíncula, Chávez, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor, Vélez, Cantero, Eryc Castillo y Guerrero. Habrá que esperar el último entrenamiento antes del viaje para confirmar el equipo o ver si hay alguna modificación”; reveló Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual desde Atlético Grau están atentos.

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Alan Cantero se mantendría en el once de Alianza Lima.



Lo que se dispuso fue:



Duarte; Advíncula, Chávez, Antoni, Huamán; Pavez, Gaibor, Vélez, Cantero, Eryc Castillo y Guerrero.



Habrá que esperar el último entrenamiento antes del viaje para confirmar el equipo o ver si hay… pic.twitter.com/YimdXc0Nvn — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) April 24, 2026

El refuerzo inesperado que sumaría Alianza Lima para visitar a Atlético Grau

Así como podemos entender que Alianza Lima planea una alineación titular con lo mejor de la plantilla, durante las últimas hora se pudo confirmar que Alessandro Burlamaqui ya se encuentra dentro de las planificaciones de Pablo Guede. Si bien habían rumores de que no era tomado en cuenta, lo concreto es que sufrió una lesión y por lo cual ahora está totalmente recuperado.

“Confirmado: Alessandro Burlamaqui se recuperó de un golpe en la cabeza del peroné y está a la orden del técnico Pablo Guede con miras al partido ante Atlético Grau este domingo en la ciudad de Trujillo”; informó el periodista José Varela por medio de su cuenta oficial de ‘X’, así que Alianza Lima contará con una nueva opción en el mediocampo por si es requerido en el Estadio Mansiche.

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Fuente: @theatharis

Día, hora y canal del duelo entre Atlético Grau vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, Atlético Grau y Alianza Lima se enfrentarán el próximo domingo 26 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de L1 MAX y L1 Play, además de que gracias a Bolavip Perú podrás disfrutar de todas las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

DATOS CLAVES

Pablo Guede alinearía a Paolo Guerrero y Gianfranco Chávez como titulares ante Atlético Grau.

alinearía a y como titulares ante Atlético Grau. Alessandro Burlamaqui recibió el alta médica tras superar una lesión en el peroné.

recibió el alta médica tras superar una lesión en el peroné. Alianza Lima visitará a Atlético Grau el 26 de abril en el Estadio Mansiche.