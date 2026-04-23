Mientras Javier Rabanal ganaba 30 mil dólares mensuales en Universitario, el salario de Pablo Guede en Alianza Lima

El mercado de entrenadores en el fútbol peruano sigue dando de qué hablar, especialmente por las cifras que manejan los clubes más importantes del país. En ese contexto, se han revelado detalles sobre los salarios de Javier Rabanal en Universitario de Deportes y de Pablo Guede en Alianza Lima, dos técnicos que han estado en el foco mediático en los últimos meses.

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El sueldo de Javier Rabanal y el costo de su salida

Javier Rabanal percibía un salario mensual cercano a los 30,000 dólares, lo que equivale aproximadamente a 112,500 soles, durante su etapa como entrenador de Universitario. Sin embargo, su paso por el conjunto ‘merengue’ fue breve debido a los malos resultados obtenidos en el arranque de la temporada.

Pese a su salida anticipada, el vínculo contractual firmado por dos años obliga al club a asumir una importante indemnización. De acuerdo con la información disponible, la cifra que la ‘U’ deberá pagarle podría superar el millón de soles, lo que representa un fuerte impacto económico para la institución.

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El elevado salario de Pablo Guede en Alianza Lima

Por su parte, Pablo Guede asumió como director técnico de Alianza Lima para la temporada 2026 con un contrato que también ha llamado la atención por sus montos. Si bien no existe una cifra oficial confirmada, distintos reportes apuntan a que el estratega argentino tendría un salario elevado.

Algunas versiones indican que el DT argentino podría estar percibiendo hasta 100,000 dólares mensuales, aunque otras fuentes sitúan su sueldo en un rango de entre 50,000 y 60,000 dólares al mes.

A ello se suma una cláusula de salida que rondaría los 300,000 dólares, lo que refleja la apuesta económica que ha realizado el club ‘blanquiazul’ por su proyecto deportivo.

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Pablo Guede, DT de Alianza Lima.

Dos realidades económicas en los banquillos

Las diferencias salariales entre ambos entrenadores evidencian las distintas estrategias de inversión de Universitario y Alianza Lima en sus respectivos cuerpos técnicos.

Mientras los ‘cremas’ deberán afrontar el costo de una salida anticipada, los ‘íntimos’ han apostado fuerte por un técnico con experiencia internacional, asumiendo un contrato de alto valor.

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Sin duda, estos montos continúan alimentando el debate sobre la gestión económica de los clubes y la presión por obtener resultados inmediatos en el fútbol peruano.

DATOS CLAVES

Javier Rabanal percibía un sueldo mensual de 30,000 dólares durante su etapa en Universitario de Deportes.

La indemnización que Universitario pagará al técnico español podría superar el millón de soles.

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