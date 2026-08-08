Alianza Lima y Sport Boys se vieron las caras en el Estadio Nacional en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. En uno de los encuentros más esperados y resonantes del fin de semana, tuvimos una travesía llena de emociones que cumplió con las expectativa que habían en la previa. Es así que los equipos se repartieron los puntos luego de un empate que tuvo de todo en la cancha.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio vimos claramente las intenciones de cada uno de los equipos y fue Sport Boys quien se mostró más incisivo. Gracias a ello es que a los 28′ apareció la figura de Jostin Alarcón para anotar un verdadero golazo. Por otro lado, Alianza Lima no generó acciones de peligro y así terminó la primera etapa, con triunfo parcial del equipo rosado por 1-0.
De acuerdo a lo que sucedió en el segundo tiempo, Sport Boys se mantuvo con la chispa encendida y logró aumentar la ventaja gracias a Luis Urruti, pero su gol fue no valió por una mano previa con la que se acomodó antes de definir. Recién a los 65′ fue Federico Girotti quien anotó el empate y el resultado no se movió más ya que tuvimos una igualad muy reñida 1-1 en el Estadio Nacional.
Fuente: Liga1 Te Apuesto.
¡El gol de Federico Girotti!
𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗕𝗼𝘆𝘀 1⃣ – 1⃣ 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔— Gallo Negro (@GalloNegroLives) August 9, 2026
⚽️ 𝟲𝟰'' 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗚𝗶𝗿𝗼𝘁𝘁𝗶 pic.twitter.com/JI1m6UGAaf
¡El gol anulado a Luis Urruti!
❌ ANULADO EL GOL DE LUIS URRUTI POR UNA MANO #SportBoys 1-0 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) August 9, 2026
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¡El golazo de Jostin Alarcón!
¡Quiero ver otro gol, Jostin! 🩷— Club Sport Boys Association (@sportboys) August 9, 2026
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¡Lesión de Marco Huamán!
😱 DURÍSIMA ENTRADA CONTRA MARCO HUAMÁN #SportBoys 0-0 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) August 9, 2026
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😱 ASÍ QUEDÓ EL TOBILLO DE MARCO HUAMÁN DESPUÉS DE LA DURA ENTRADA #SportBoys 0-0 #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) August 9, 2026
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Revive el minuto a minuto de Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
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DATOS CLAVES
- Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 por la fecha 4 del Clausura.
- Jostin Alarcón anotó a los 28′ el primer gol a favor de Sport Boys.
- Federico Girotti anotó el gol del empate para Alianza Lima al minuto 65.