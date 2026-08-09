“De bruto lo pisé”: Luciano Nequecaur dio detalles de lo que hizo luego de lesionar a Marco Huamán

Luciano Nequecaur habló post partido en el Estadio Nacional y contó cómo se dio la lamentable jugada con Marco Huamán. Además, pidió disculpas públicas que ahora son tendencia.

Una de las acciones más polémicas del encuentro de ayer entre Sport Boys vs. Alianza Lima tuvo como protagonistas a Luciano Nequecaur y a Marco Huamán. El atacante rosado entró muy fuerte contra el defensor blanquiazul y lo sacó de la cancha tras un pisotón que para muchos debió ser tarjeta roja. El árbitro no consideró dicha sanción y luego del duelo fue el goleador quien habló del caso.

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Luciano Nequecaur, quien fue titular ante Alianza Lima y que lesionó a Marco Huamán antes de los 10 minutos de juego, conversó con los medios deportivos locales sobre el rendimiento de Sport Boys y además aprovechó la oportunidad para pedir disculpas públicas hacia el lateral victoriano. Reveló exactamente cómo se dio la acción en cuestión y aseguró no haber tenido intención de la gravedad.

“Les jugamos de igual a igual. Los hicimos pasar por momentos en los que los tuvimos en un arco y creo que en el balance general se dio un partido parejo y completo en todas las líneas. Le fui a pedir disculpas al terminar el partido porque, bueno, de bruto nomás lo pisé ahí y él se dobla el tobillo. No fue de mala intención y por eso le fui a pedir disculpas. Esperamos que no sea nada grave y se recupere pronto“; declaró Luciano Nequecaur en zona mixta.

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¿Cuál es la lesión exacta que sufrió Marco Huamán tras la falta de Luciano Nequecaur?

Tras el pitazo final en el Estadio Nacional, las imágenes se fueron con Marco Huamán para ver la manera en que se retiraba el escenario deportivo. En muletas y con rostro de dolor, el defensor de Alianza Lima no tuvo declaraciones ante la prensa deportiva al claramente estar muy afectado por la lesión. Justamente, horas después se confirmó lo que sufrió y cuánto tiempo estará sin jugar.

Fue el periodista José Varela quien durante una transmisión en vivo de su canal de Youtube reveló lo que realmente pasó con el lateral y lo que representará esta ausencia para Alianza Lima. “Punto aparte, se ha confirmado la peor noticia de la jornada. Marco Huamán estará fuera tres semanas por una dura lesión (esguince de tobillo grado 2) durante el duelo con el cuadro rosado“.

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Marco Huamán sale en muletas del Nacional tras dura infracción de Luciano Nequecaur #AlianzaLima pic.twitter.com/egn7VtmTLz — INKADIGITAL TV (@InkadigitalTv) August 9, 2026

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