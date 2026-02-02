Sergio Peña tiene nuevo equipo después de las denuncias por abuso sexual y ser separado en Alianza Lima

El mercado de pases peruano se ha sacudido con una noticia de impacto internacional que involucra a uno de los referentes recientes de Alianza Lima. El volante Sergio Peña dejará el club de La Victoria para continuar su carrera profesional en el fútbol de Europa, específicamente en la liga de Turquía.

Sergio Peña se va de Alianza Lima

La primicia fue revelada por el periodista turco Reşat Can Özbudak, quien confirmó que el club Sakaryaspor envió una oferta formal a las oficinas de Matute. Según el reporte del comunicador, el jugador ya aceptó las condiciones del contrato, marcando su salida definitiva del plantel blanquiazul.

Este movimiento se produce en medio de un clima de máxima tensión tras las denuncias por presunto abuso sexual que recayeron sobre el futbolista. Los hechos, reportados inicialmente por medios como A24 y otros medios de comunicación, ocurrieron durante la gira de pretemporada que el equipo realizó en Uruguay.

Ante la gravedad de las acusaciones, la directiva íntima y el técnico Pablo Guede decidieron separar a Peña de los entrenamientos del primer equipo de forma indefinida. El estratega argentino fue tajante al señalar que no contaría con jugadores que afectaran la disciplina y la imagen institucional del club.

Sergio Peña fue presentado el año pasado en Alianza Lima. (Foto: X).

La transferencia al Sakaryaspor aparece como una salida estratégica para todas las partes involucradas en este conflicto mediático y judicial. Alianza Lima logra desprenderse de un activo en conflicto, mientras que el jugador busca un nuevo comienzo lejos del foco de la justicia peruana y el rechazo de la hinchada.

Con este traspaso validado por fuentes internacionales como Transfermarkt, se cierra una etapa turbulenta para el mediocampista en el fútbol peruano este 2026. Ahora, el proceso legal continuará su curso mientras el futbolista intenta reinsertarse en la dinámica del fútbol europeo bajo una nueva bandera.

¿Cuál sería el nuevo contrato de Sergio Peña?

Sergio Peña está cerca de firmar con el Sakaryaspor, un acuerdo que incluiría un contrato de dos temporadas. Dicho contrato incorporaría una cláusula de rescisión vinculada a su conducta fuera del campo. En cuanto a sus asuntos legales en Uruguay, la defensa del futbolista ha asegurado que, a pesar de su traslado a Turquía, Peña asistirá de forma virtual a las citaciones fiscales para responder por las denuncias presentadas en su contra.

¿Quién decidió la salida de Sergio Peña?

El entrenador argentino Pablo Guede ya había solicitado previamente a la directiva la contratación de Esteban Pavez para cubrir la posición vacante dejada por el mediocampista nacional. Aparentemente, el estilo directo y exigente del técnico no congenió con el volante peruano, situación agravada por este escándalo extradeportivo.

Sergio Peña se va de Alianza Lima para Turquía. (Foto: X).

