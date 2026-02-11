Este sería el tremendo monto que tuvo que pagar Alianza Lima para desvincularse de Carlos Zambrano

La historia entre Alianza Lima y Carlos Zambrano llegó a su final este miércoles 11 de febrero. El club decidió que el zaguero central no continúe en el club, esto debido a los problemas que causó en la pretemporada. Con lo cual, de esta forma los tres acusados de abuso sexual en contra de una joven argentina dejan de forma definitiva el club.

Eso sí, esta salida no le salió para nada barata al club de La Victoria, debido a que tuvieron que hacerse con parte del salario del jugador. Así lo pudo dar a conocer el periodista Gabriel Pacheco mediante sus redes sociales.

Carlos Zambrano en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

“Carlos Zambrano resolvió el día de ayer su desvinculación con Alianza Lima. El club asumirá el pago de un monto cercano a entre el 40 y el 50 por ciento del acuerdo, con lo cual quedó cerrado el tema contractual entre ambas partes”, fue lo que publicó el comunicador.

Según el medio Top Mercato, Carlos Zambrano tendría un sueldo aproximado de 80 mil dólares al mes. Pero si contamos con lo que es su salario anual, entonces nos vamos a la cifra de 960 mil dólares. Con lo cual, si sacamos ambos porcentajes, con el 50% habría recibido 480 mil y si es con 40% sería 384 mil dólares.

Comunicado de la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima:

Carlos Zambrano deja Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

¿Dónde jugará Carlos Zambrano?

Habría dos posibilidades para el veterano central de 36 años de edad. Está la chance de seguir su carrera en el extranjero, hay varios equipos que podrían estar interesados en él. Recordemos que por ejemplo Sergio Peña terminó en Turquía y ahora está en la Segunda División de este país. Por lo que podría pasar algo parecido con el ‘Kaiser’, que según contó había interés por él afuera.

Pero por otro lado, tiene la opción de cumplir con uno de sus sueños que era poder retirarse en la Academia Cantolao. Club que hoy milita en la Segunda División Peruana. “Siempre soñé con retirarme en Cantolao, es algo que me falta. Le tengo un cariño muy especial”, fueron las palabras del central hace unos años.

