Alianza Lima

Destapan discusión entre Sergio Peña y Hernán Barcos en Alianza Lima: “Avalado por Carlos Zambrano”

Según lo revelado por el periodista, el volante habría protagonizado un fuerte cruce con el '9' cuando ambos eran parte del club 'íntimo'.

Por Nicole Cueva

Hernán Barcos y Sergio Peña
© Composición Bolavip PerúHernán Barcos y Sergio Peña

Una nueva información ha generado revuelo en torno al paso de Hernán Barcos por Alianza Lima. Según trascendió, Sergio Peña habría encarado al delantero luego de que este retirara la cinta de capitán a Carlos Zambrano durante el encuentro frente a Los Chankas.

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Sergio Peña?

La información fue dada a conocer por el periodista Renato Luna, quien señaló que tras dicho compromiso se realizó una reunión en el vestuario ‘blanquiazul’ y quien tomó la palabra fue el ahora mediocampista del Sakaryaspor, Sergio Peña.

Asimismo, detalló que la intervención tuvo como objetivo comunicarse con Franco Navarro Jr. para que confirmara que el ‘9’ había emitido comentarios negativos sobre Eryc Castillo y otros integrantes del plantel.

“Sobre el final del año pasado, y para que vean el vínculo que hay entre algunos de selección con Franco Navarro hijo, después de lo que pasó con la cinta de capitán entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano, en Alianza hubo una reunión de jugadores con el plantel en camerinos. Hicieron una llamada porque confrontaron a Hernán Barcos, diciéndole que estaba hablando con Franco Navarro hijo y que le había tirado mal a Eryc Castillo y varios más. ¿Quién confrontó? Sergio Peña. ¿Qué hicieron? “Aló Franquito, estamos acá con el plantel y está Hernán, dice que no ha hablado contigo”, ¿es verdad?”, expresó en el programa ‘Palabra de Hincha’.

La sorpresiva respuesta de Franco Navarro Jr.

Según se dio a conocer, después de que Hernán Barcos asegurara que no había conversado nada con Franco Navarro Jr., este último lo habría contradicho, señalando que sí mantuvieron comunicación sobre otros asuntos, aunque sin entrar en detalles. Incluso, se indicó que la llamada terminó de manera abrupta, ya que colgó casi de inmediato.

Hernán Barcos y FC Cajamarca perjudicados por una severa sanción que generó una enorme polémica

ver también

Hernán Barcos y FC Cajamarca perjudicados por una severa sanción que generó una enorme polémica

“Hernán, ¿por qué dices eso?, nosotros hemos hablado. Barcos dijo que habían hablado del contrato. “Hernán no mientas, hemos hablado de otras cosas y no tengo más que decir” y colgó. Ahí empezó el fuego en Alianza Lima”, señaló.

El motivo por el que Sergio Peña confrontó a Hernán Barcos

Posteriormente, Renato Luna sostuvo que la decisión de Sergio Peña de encarar a Hernán Barcos habría contado con el respaldo de Carlos Zambrano y de otros integrantes del plantel.

“Yo no voy a tirar una información respecto a Franco Navarro y el amiguismo de la selección sin saber que esto había pasado y lo sé. Así pasó. Fue Sergio Peña avalado por Carlos Zambrano y demás del plantel”, agregó.

DATOS CLAVES

  • Sergio Peña encaró a Hernán Barcos tras un incidente con la capitanía de Carlos Zambrano.
  • El periodista Renato Luna reveló que la reunión de confrontación ocurrió en el vestuario blanquiazul.
  • Sergio Peña cuestionó a Barcos por supuestos comentarios negativos contra el delantero Eryc Castillo.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
