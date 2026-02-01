Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-2 USMP

Este fin de semana se disputó la jornada número cuatro de la Liga Peruana de Vóley en el que se dieron grandes encuentros. Pero el que terminó llevándose la mirada de todos es el juego entre la San Martín y Alianza Lima. Cuadros que lucharon con todo en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.
En la jornada de domingo el primer encuentro fue entre Géminis y Olva Latino. En este caso el cuadro de Comas se llevó la victoria con un cómodo 3-0 que le permitió mantenerse en la pelea. Si bien el conjunto de San Miguel intentó pelear, pero simplemente no logró igualar a sus similares que las pasaron por encima.
Un verdadero partidazo el que se vivió entre Alianza Lima y la San Martín. Cada uno de los cuadros estuvo muy fuerte y no se dieron tregua en la cancha. Por eso se terminó el juego con un marcador de 3-2 a favor de las ‘Blanquiazules’. Esta podría tomarse como una pequeña revancha de lo que ocurrió en la primera ronda en donde perdieron las ‘íntimas’ por 3-1.
Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley
|#
|Equipos
|Puntos
|1
|Universitario
|41
|2
|USMP
|37
|3
|Alianza Lima
|37
|4
|Atlético Atenea
|25
|5
|Regatas Lima
|23
|6
|Géminis
|23
|7
|Circolo Sportivo Italiano
|19
|8
|Deportivo Soan
|18
|9
|Rebaza Acosta
|13
|10
|Olva Latino
|10
Así quedaron los resultados en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley
La fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley dejó algunas emociones en este fin de semana.
Sábado 31 de enero:
- Circolo Sportivo Italiano 0-3 Deportivo Soan
- Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta
- Universitario 3-0 Regatas Lima
Domingo 1 de febrero:
- Géminis 3-0 Olva Latino
- USMP 2-3 San Martín
Datos Claves
- Alianza Lima venció 3-2 a San Martín en el Polideportivo Luisa Fuentes el domingo.
- El club Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras cuatro fechas.
- Géminis derrotó 3-0 a Olva Latino el domingo 1 de febrero en Villa El Salvador.