Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de la Liga Peruana de Vóley después del Alianza Lima 3-2 USMP

Se completó la fecha número 4 de la Liga Peruana de Vóley con un partidazo entre Alianza Lima y San Martín. Así quedó la tabla de posiciones.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Clarivett Yllescas celebrando.
© Alianza LimaClarivett Yllescas celebrando.

Este fin de semana se disputó la jornada número cuatro de la Liga Peruana de Vóley en el que se dieron grandes encuentros. Pero el que terminó llevándose la mirada de todos es el juego entre la San Martín y Alianza Lima. Cuadros que lucharon con todo en el Polideportivo Luisa Fuentes en Villa El Salvador.

Publicidad

En la jornada de domingo el primer encuentro fue entre Géminis y Olva Latino. En este caso el cuadro de Comas se llevó la victoria con un cómodo 3-0 que le permitió mantenerse en la pelea. Si bien el conjunto de San Miguel intentó pelear, pero simplemente no logró igualar a sus similares que las pasaron por encima.

Un verdadero partidazo el que se vivió entre Alianza Lima y la San Martín. Cada uno de los cuadros estuvo muy fuerte y no se dieron tregua en la cancha. Por eso se terminó el juego con un marcador de 3-2 a favor de las ‘Blanquiazules’. Esta podría tomarse como una pequeña revancha de lo que ocurrió en la primera ronda en donde perdieron las ‘íntimas’ por 3-1.

Así quedó la tabla de posiciones en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley

#EquiposPuntos
1Universitario41
2USMP37
3Alianza Lima37
4Atlético Atenea25
5Regatas Lima23
6Géminis23
7Circolo Sportivo Italiano19
8Deportivo Soan18
9Rebaza Acosta13
10Olva Latino10
Publicidad

Así quedaron los resultados en la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley

La fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley dejó algunas emociones en este fin de semana.

Sábado 31 de enero:

  • Circolo Sportivo Italiano 0-3 Deportivo Soan
  • Atlético Atenea 3-1 Rebaza Acosta
  • Universitario 3-0 Regatas Lima

Domingo 1 de febrero:

  • Géminis 3-0 Olva Latino
  • USMP 2-3 San Martín

Datos Claves

  • Alianza Lima venció 3-2 a San Martín en el Polideportivo Luisa Fuentes el domingo.
  • El club Universitario lidera la tabla de posiciones con 41 puntos tras cuatro fechas.
  • Géminis derrotó 3-0 a Olva Latino el domingo 1 de febrero en Villa El Salvador.
Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Alianza Lima venció 3-2 a la San Martín por la Liga Peruana de Vóley
Voley

Alianza Lima venció 3-2 a la San Martín por la Liga Peruana de Vóley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el 'U' 3-0 Regatas Lima
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el 'U' 3-0 Regatas Lima

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Universitario ante Rebaza Acosta
Voley

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triunfo de Universitario ante Rebaza Acosta

Hinchas de Universitario destrozaron a un jugador y piden a gritos a este refuerzo
Universitario

Hinchas de Universitario destrozaron a un jugador y piden a gritos a este refuerzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo