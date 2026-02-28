Alianza Lima 1-0 UTC EN VIVO Y GRATIS vía L1 Max por el Torneo Apertura 2026: gol de Renzo Garcés

Mira en vivo el partido UTC vs Alianza Lima. Hoy, sábado 28 de febrero, ambos equipos se enfrentan por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se jugará en el estadio Héroes de San Ramón a partir de la 13:15 horas de Perú y será transmitido a través de las pantallas de L1 MAX. Además, podrás seguir el minuto a minuto, todas las incidencias, goles y el resumen completo en Bolavip Perú.
Ambos equipos buscarán sumar de a tres para quedarse con el liderato del Apertura. Sigue el minuto a minuto.
90+1' ¡GOOOL DE ALIANZA LIMA!
Tras un córner bien ejecutado, Renzo Garcés apareció con un potente cabezazo para darle el 1-0 a Alianza Lima.
84' Alianza genera peligro, pero Campos responde
Quevedo envió un centro peligroso, pero Campos salió con decisión y despejó el balón. Alianza Lima sigue en busca del gol.
82' ¡Se la falla Girotti!
78' Se anima Quevedo desde fuera del área
Desde su ingreso, Kevin Quevedo ha tenido pocas participaciones, y este disparo a los 78 minutos es uno de sus pocos destellos en el partido.
74' Partido de ida y vuelta
Tras la expulsión, UTC y Alianza Lima quedan igualados en número de jugadores, aunque el partido continúa con un ritmo lento.
70' ¡Tarjeta roja para Eryc Castillo!
Eryc Castillo le propinó un manotazo a Dioses y el árbitro lo expulsó de inmediato. Ahora ambos equipos quedan con 10 jugadores.
65' ¡Fuerte remate de Kevin Quevedo!
Quevedo disparó desde fuera del área, pero el portero de UTC respondió con seguridad. El equipo local inicia la salida desde su arco.
63' Cambio en Alianza Lima
Sale Alan Cantero e ingresa Piero Cari.
62' Alianza Lima empieza a generar peligro
58' Otro cambio en Alianza Lima
Salió Luis Ramos e ingresó Federico Girotti.
57' UTC cerca de abrir el marcador
Serra remató de cabeza y el balón pasó muy cerca del arco de Alianza Lima. UTC estuvo cerca de abrir el marcador.
51' ¡Se la pierde Luis Ramos!
Ramos demoró en definir y su remate fue bloqueado por la defensa de UTC. Era una gran oportunidad para Alianza Lima.
49' ¡Comenzó la lluvia en Cajamarca!
Empezó a llover en Cajamarca y los hinchas sacan sus plásticos para resguardarse. En el campo, por el momento, no se registran inconvenientes.
46' Cambio en Alianza Lima
Luis Advíncula deja la cancha para el ingreso de Kevin Quevedo, marcando la primera sustitución de Pablo Guede en Cajamarca.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del duelo entre 'blanquiazules' y cajamarquinos.
45+3' ¡Final del primer tiempo!
Ambos equipos se retiran a los vestuarios. El marcador se mantiene 0-0.
45' Se jugarán 3 minutos más
El árbitro añadió tres minutos de tiempo extra en el estadio Héroes de San Ramón. Alianza Lima ha mostrado muy poco hasta ahora.
42' Se salva Alianza Lima
Lliuya ejecutó un tiro libre con peligro, pero Duarte respondió bien bajo los tres palos de Alianza Lima. El marcador sigue 0-0.
39' ¡Tarjeta amarilla para Luis Advíncula!
37' Marcos Lliuya muy cerca del 1-0
Lliuya combinó varios toques y remató al arco, enviando el balón cerca del poste derecho de Duarte. Excelente acción de UTC.
35' Alianza no encuentra respuestas en ataque
Alianza Lima vuelve a probar desde fuera del área, aprovechando las pocas oportunidades que tiene frente a un UTC que juega con 10 hombres.
29' Jairo Vélez en busca del primero
Vélez disparó desde fuera del área, pero su tiro careció de potencia. Mientras tanto, Alianza Lima sigue sin encontrar espacios claros para generar peligro.
24' ¡Eryc Castillo buscó el penal para Alianza!
Eryc Castillo intentó provocar un penal a favor de Alianza Lima, pero el árbitro estuvo atento y le indicó que se levantara.
22' ¡Se va lesionado Marlon de Jesús!
El jugador de UTC salió del campo con dolor tras una posible lesión. En su lugar, ingresa Abdiel Arroyo.
17' ¡UTC sigue buscando el 1-0!
De Jesús avanzó hasta la línea de fondo y envió un centro al área de Alianza Lima, pero ninguno de sus compañeros logró rematar para abrir el marcador.
13' UTC intenta imponer su ritmo de juego
El conjunto cajamarquino, con un jugador menos, busca mantenerse firme en el campo y evitar que lo controle el rival.
10' Tiro de esquina para UTC
Tiro libre a favor del equipo cajamarquino, que busca sorprender pese a estar con 10 jugadores.
26' Alianza no logra generar peligro en área rival
Alianza Lima aún no ha logrado rematar al arco y no demuestra ventaja pese a tener un jugador más que UTC en el campo.
7' ¡TARJETA ROJA PARA UTC!
Luis Arce conecta con los toperoles en la cara de Huamán y recibe la tarjeta roja. UTC queda con 10 jugadores.
5' Tiro de esquina para Alianza Lima
Tiro libre a favor de Alianza Lima y peligro de gol para el equipo blanquiazul.
3' Muchos resbalones en Alianza Lima
Hasta tres futbolistas de Alianza Lima cayeron al suelo en la misma acción, afectados por la condición del césped sintético del estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca.
¡Inició el partido!
Ya se juega el duelo entre UTC y Alianza Lima en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca.
¡Alineación confirmada de UTC!
Angelo Campos, Luis Farro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro, David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho, Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.
¡Alineación confirmada de Alianza Lima!
Alejandro Duarte, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal, Luis Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Luis Ramos.
¡A minutos de que inicie el duelo entre UTC y Alianza Lima!
A 20 minutos del inicio del choque entre 'blanquiazules' y cajamarquino en el estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos pelearán la punta del Apertura.
¡Alianza Lima rumbo al estadio Héroes de San Ramón!
¡Carlos Bustos no estará en el UTC vs Alianza Lima!
El entrenador de UTC no podrá estar presente en la zona técnica de su equipo luego de que fue expulsado en la última jornada del Torneo Apertura.
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Alianza Lima 3-0 UTC / Liga 1 2025
- UTC 0-0 Alianza Lima / Liga 1 2025
- UTC 0-1 Alianza Lima / Liga 1 2024
- Alianza Lima 1-0 UTC / Liga 1 2024
- Alianza Lima 1-0 UTC / Liga 1 2023
Posibles alineaciones de UTC y Alianza Lima
- UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Gianfranco Chavez, Renzo Garcés, Cristian Carbajal; Esteban Pavez, Alan Cantero, Jairo Vélez, Luis Advíncula, Eryc Castillo y Luis Ramos.
¿Dónde ver UTC vs Alianza Lima?
El partido se podrá ver a través de las pantallas de L1 MAX, disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV y otros. Además, el encuentro también se podrá seguir en línea a través de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.
¿A qué hora juega UTC vs Alianza Lima?
El encuentro UTC vs Alianza Lima se disputa hoy, sábado 28 de febrero, desde las 13:15 horas de Perú. Conoce la programación en otros países:
- Venezuela y Bolivia: 14:45 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Urguay y Brasil: 15:15 horas
- México: 12:15 horas
- Estados Unidos: 13:15 horas (Miami y Nueva York) y 10:15 horas (Los Ángeles)
- España: 19:15 horas
