Alianza Lima 1-0 UTC EN VIVO Y GRATIS vía L1 Max por el Torneo Apertura 2026: gol de Renzo Garcés

¡Buenos días, seguidores de Bolavip Perú ! No te pierdas el minuto a minuto del enfrentamiento Alianza Lima vs UTC por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 , que se disputa en el estadio Héroes de San Ramón .

El encuentro UTC vs Alianza Lima se disputa hoy, sábado 28 de febrero , desde las 13:15 horas de Perú. Conoce la programación en otros países:

El partido se podrá ver a través de las pantallas de L1 MAX , disponible en operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Best Cable, Win TV y otros. Además, el encuentro también se podrá seguir en línea a través de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping .

El entrenador de UTC no podrá estar presente en la zona técnica de su equipo luego de que fue expulsado en la última jornada del Torneo Apertura.

A 20 minutos del inicio del choque entre 'blanquiazules' y cajamarquino en el estadio Héroes de San Ramón. Ambos equipos pelearán la punta del Apertura.

Hasta tres futbolistas de Alianza Lima cayeron al suelo en la misma acción, afectados por la condición del césped sintético del estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca.

Alianza Lima aún no ha logrado rematar al arco y no demuestra ventaja pese a tener un jugador más que UTC en el campo.

De Jesús avanzó hasta la línea de fondo y envió un centro al área de Alianza Lima, pero ninguno de sus compañeros logró rematar para abrir el marcador.

Eryc Castillo intentó provocar un penal a favor de Alianza Lima, pero el árbitro estuvo atento y le indicó que se levantara.

Alianza Lima vuelve a probar desde fuera del área, aprovechando las pocas oportunidades que tiene frente a un UTC que juega con 10 hombres.

Empezó a llover en Cajamarca y los hinchas sacan sus plásticos para resguardarse. En el campo, por el momento, no se registran inconvenientes.

Ramos demoró en definir y su remate fue bloqueado por la defensa de UTC. Era una gran oportunidad para Alianza Lima.

Quevedo disparó desde fuera del área, pero el portero de UTC respondió con seguridad. El equipo local inicia la salida desde su arco.

Desde su ingreso, Kevin Quevedo ha tenido pocas participaciones, y este disparo a los 78 minutos es uno de sus pocos destellos en el partido.

