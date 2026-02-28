Renzo Garcés rompió el silencio tras el sufrido triunfo de Alianza Lima sobre UTC en Cajamarca y dejó una frase contundente sobre el momento del equipo y el trabajo del técnico Pablo Guede.

El defensor íntimo valoró la integración del plantel y el aporte del comando técnico de Pablo Guede, dejando en claro que el grupo está comprometido pese a las dificultades. “Hay compañeros nuevos y el cuerpo técnico es muy bueno. Hoy cualquiera puede hacer el gol, todo es esfuerzo de los compañeros. A pesar de jugar bien o mal, el equipo seguirá dejando el máximo”, expresó.

Sus palabras llegan en un contexto sensible para el cuadro blanquiazul, que ha sido cuestionado por el rendimiento irregular mostrado en varios tramos del Torneo Apertura 2026.

Garcés también se refirió directamente a las críticas por el funcionamiento del equipo y asumió una postura autocrítica pero firme. “Hay partidos buenos y malos, pero siempre tratamos de dejar lo mejor. Este triunfo es para el club, para la familia y estoy orgulloso de este grupo”, añadió.

Alianza Lima es líder del Torneo Apertura, pero sigue cuestionado

El mensaje del zaguero Renzo Garcés busca cerrar filas en un momento donde Alianza Lima necesita resultados y estabilidad para consolidarse en la tabla. Si bien es líder del Torneo Apertura, las quejas van más por el lado de cómo Pablo Guede presenta los planteles.

Por ahora, en Matute valoran los tres puntos conseguidos en Cajamarca, aunque puertas adentro son conscientes de que el equipo de Guede todavía tiene margen de mejora si quiere pelear con fuerza el Torneo Apertura.

Renzo Garcés festejando su gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto vale actualmente Renzo Garcés?

Renzo Garcés vale 1 millón de euros a sus actuales 29 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que es la cifra más alta que ha tenido hasta el momento en su carrera profesional.

¿Hasta cuándo Renzo Garcés tiene contrato con Alianza Lima?

Renzo Garcés tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, tras su última renovación en diciembre del 2025.

