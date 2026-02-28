Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

FIFA y el Mundial 2026, en problemas por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Situación complicada la que vive los Estados Unidos a nada de celebrarse el Mundial, después del ataque hacia Israel.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Mundial 2026.
© GeminiMundial 2026.

Todavía no ha dado inicio el Mundial 2026 y ya tiene su primer gran problema con la organización. Eso sí, este tema no es para nada deportivo, sino todo lo contrario. Se trata de un problema de estados, que podría hacer que el torneo pueda hasta tener algunos participantes menos de seguir como viene la situación.

Publicidad

En estos momentos, Irán tiene problemas con Israel y Estados Unidos. Pero no hablamos de solo diferencias uno con los otros. Sino que ya nos metemos en un tema político importante, con ataques destructivos. Esto claro, pone en peligro la situación del ‘Team Melli’, que ya está clasificado en este certamen internacional.

Justamente Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán habló sobre el tema. Pues claro, la situación que está pasando su país no es nada sencilla, dejando en claro que no saben si participarán en el siguiente Mundial. “Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“, fue lo que dijo a la prensa.

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto contra Teherán:

Publicidad

Por otro lado, la situación también ha obligado al país asiático a tener que frenar el fútbol en este momento. Por lo que la Liga se ha suspendida hasta nuevo aviso. Para poder evitar cualquier tipo de pérdidas que se puedan dar debido a estos ataques que está sufriendo.

Estados Unidos podría enfrentar a Irán

¿Fuera de los convocados? DT de Bolivia y el contundente mensaje a Marcelo Martins para el repechaje

ver también

¿Fuera de los convocados? DT de Bolivia y el contundente mensaje a Marcelo Martins para el repechaje

Con toda esta situación, hay una posibilidad que Estados Unidos juegue frente a Irán en un partido que podría ir más allá de las canchas. Lo cual podría poner en jaque a la FIFA, pues de darse es probable que sea algo más que un simple juego. Sino que traiga consigo posibles conflictos internacional.

Este se podría llegar a presentar si en este caso Irán y EE.UU. terminan como segundos en sus respectivos grupos. Esto permitiría que se puedan ver las caras en los 16savos de final. Lo cual podría ser un juego muy peligroso, más que todo por lo que están viviendo cada uno de estos partidos. Así que en este caso de darse, el ente del fútbol tendrá que tratar de buscar la seguridad para todos en el juego.

Publicidad

Datos Claves

  • Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque conjunto contra Teherán, capital de Irán.
  • Mehdi Taj, presidente de la federación iraní, calificó de improbable la participación en el Mundial 2026.
  • La Liga de Irán se encuentra suspendida hasta nuevo aviso debido a los ataques sufridos.
Bruno Castro
Bruno Castro
    Lee también
    Pronósticos Universitario vs FC Cajamarca: invicto en juego y duelo de goleadores en la fecha 5 del Apertura 2026
    Pronósticos

    Pronósticos Universitario vs FC Cajamarca: invicto en juego y duelo de goleadores en la fecha 5 del Apertura 2026

    Piero Serra, jugador de UTC y exAlianza Lima, se quejó por error arbitral: "Siempre le regalan los partidos"
    Liga 1

    Piero Serra, jugador de UTC y exAlianza Lima, se quejó por error arbitral: "Siempre le regalan los partidos"

    Garcés se sinceró: la frase sobre Guede y el momento de Alianza
    Alianza Lima

    Garcés se sinceró: la frase sobre Guede y el momento de Alianza

    Fue titular ante Huancayo, jugó mal y los hinchas de Cristal le dieron brutal consejo: "A estudiar"
    Sporting Cristal

    Fue titular ante Huancayo, jugó mal y los hinchas de Cristal le dieron brutal consejo: "A estudiar"

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

    +18 jugar con responsabilidadGordon Moody
    Better Collective Logo