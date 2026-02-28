FIFA y el Mundial 2026, en problemas por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Todavía no ha dado inicio el Mundial 2026 y ya tiene su primer gran problema con la organización. Eso sí, este tema no es para nada deportivo, sino todo lo contrario. Se trata de un problema de estados, que podría hacer que el torneo pueda hasta tener algunos participantes menos de seguir como viene la situación.

En estos momentos, Irán tiene problemas con Israel y Estados Unidos. Pero no hablamos de solo diferencias uno con los otros. Sino que ya nos metemos en un tema político importante, con ataques destructivos. Esto claro, pone en peligro la situación del ‘Team Melli’, que ya está clasificado en este certamen internacional.

Justamente Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán habló sobre el tema. Pues claro, la situación que está pasando su país no es nada sencilla, dejando en claro que no saben si participarán en el siguiente Mundial. “Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso“, fue lo que dijo a la prensa.

Estados Unidos e Israel lanzan un ataque conjunto contra Teherán:

Por otro lado, la situación también ha obligado al país asiático a tener que frenar el fútbol en este momento. Por lo que la Liga se ha suspendida hasta nuevo aviso. Para poder evitar cualquier tipo de pérdidas que se puedan dar debido a estos ataques que está sufriendo.

Estados Unidos podría enfrentar a Irán

Con toda esta situación, hay una posibilidad que Estados Unidos juegue frente a Irán en un partido que podría ir más allá de las canchas. Lo cual podría poner en jaque a la FIFA, pues de darse es probable que sea algo más que un simple juego. Sino que traiga consigo posibles conflictos internacional.

Este se podría llegar a presentar si en este caso Irán y EE.UU. terminan como segundos en sus respectivos grupos. Esto permitiría que se puedan ver las caras en los 16savos de final. Lo cual podría ser un juego muy peligroso, más que todo por lo que están viviendo cada uno de estos partidos. Así que en este caso de darse, el ente del fútbol tendrá que tratar de buscar la seguridad para todos en el juego.

