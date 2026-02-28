Piero Serra, jugador de UTC, se pronunció luego de la dura derrota ante Alianza Lima. El futbolista sostuvo que el marcador no reflejó lo ocurrido en el campo y apuntó contra el árbitro Micke Palomino, a quien responsabilizó de una decisión que, según su versión, terminó inclinando el encuentro a favor de los ‘blanquiazules’.

Piero Serra apuntó contra el árbitro Micke Palomino

La acción se produjo en la jugada que antecedió al gol de Alianza Lima, cuando el defensor del cuadro cajamarquino disputó el balón con el atacante argentino Federico Girotti.

El esférico terminó fuera del campo y, según relató Serra, no hubo toque suyo que justificara el cobro de tiro de esquina que luego terminó en el tanto ‘íntimo’, motivo por el cual expresó su molestia contra el árbitro.

“En el partido, por momentos fuimos mejores a pesar de que teníamos un hombre menos; les supimos jugar de igual a igual. Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro… siempre pasa esto en la liga. Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; porque siempre les regalan los partidos“, expresó en diálogo con L1 Max.

UTC sigue firme de cara a su objetivo

A pesar de su notoria molestia, Piero Serra aseguró que el equipo continuará luchando por mantenerse en los primeros puestos del campeonato. “Cuando este grupo se juntó el primer día, nos pusimos las cosas claras sobre lo que queríamos cada uno: luchar arriba. Hoy por hoy lo estamos haciendo”, señaló.

En esa línea, añadió que el plantel tiene metas ambiciosas para este 2026 y que no dejarán que la derrota frente a Alianza afecte su camino en el torneo. “Estamos para grandes cosas, para pelearle a cualquier equipo de igual a igual. No por esta derrota nos vamos a desanimar; es más, vamos a regresar más fuertes”, sentenció.

Serra ratificó su postura y dijo que les robaron el partido

A las afueras del estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, Serra conversó con los medios de comunicación y ratificó lo dicho ante las cámaras de L1 Max. Además, señaló que les robaron el partido.

“Primero cobró saque de meta y después lo cambia. Qué se puede esperar de la liga y los árbitros. Nos robaron el partido”, indicó el mediocampista.

