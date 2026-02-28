Es tendencia:
Universitario

Todo quedó definido: la sorpresiva noticia que recibió Universitario sobre Matías Di Benedetto y su nacionalización

Atención hinchas de Universitario, por fin se conoció la decisión oficial sobre la nacionalización de Matías Di Benedetto.

Por Aldo Cadillo

Matías Di Benedetto en Universitario.
© Getty Images.Matías Di Benedetto en Universitario.

Todo quedó definido para Universitario, que recibió una noticia clave respecto a la situación de Matías Di Benedetto y su proceso de nacionalización peruana, un tema que venía siguiendo de cerca el club crema.

El periodista Gustavo Peralta confirmó que el trámite ya está encaminado y en su etapa final. “Confirmado: Matías Di Benedetto recibirá su DNI. Autoridades ya formalizan la documentación para ceremonia y entrega de documento que lo acredita como peruano. Firmado ya por presidencia y Mininter la nacionalización”, informó.

Además, el comunicador precisó el plazo estimado para que el defensor pueda ser considerado oficialmente como jugador peruano en competencia. “Sobre cuándo Di Benedetto estará habilitado para jugar como peruano: luego de la ceremonia y entrega física del DNI que se estima será la semana que viene”, detalló.

Esta situación representa un movimiento estratégico importante para Universitario, ya que liberaría un cupo de extranjero dentro del plantel en pleno desarrollo del Torneo Apertura, permitiendo mayor margen de maniobra en la planificación deportiva.

Gustavo Peralta confirmó que Di Benedetto será peruano. (Foto: X)

Matías Di Benedetto es peruano y libera un cupo en Universitario

Desde la interna crema venían siguiendo el proceso con expectativa, entendiendo que la nacionalización de Matías Di Benedetto puede tener impacto directo tanto en la conformación del equipo como en futuras decisiones del mercado.

El fuerte mensaje de Hernán Barcos que incomoda a Universitario previo al partido ante FC Cajamarca

ver también

Si se cumplen los plazos señalados, Matías Di Benedetto quedará habilitado como peruano en los próximos días, en una noticia que sin duda cae como un refuerzo administrativo clave para Universitario en esta temporada.

Matías Di Benedetto jugando para Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Hasta cuándo Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario?

Matías Di Benedetto tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027, tras su última renovación en diciembre del 2025.

¿Cuánto gana Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto gana 20 mil dólares mensuales en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

Datos claves

  • Matías Di Benedetto recibirá su DNI y nacionalidad peruana la próxima semana.
  • La Presidencia y el Mininter ya firmaron la documentación oficial de nacionalización.
  • Universitario de Deportes libera un cupo de extranjero tras el trámite del defensor.
Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
