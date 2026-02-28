Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo EN VIVO y GRATIS por el Apertura 2026 vía L1MAX: minuto a minuto

Sporting Cristal ya juega en el IPD Huancayo ante Sport Huancayo por la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Los ‘Celestes’ buscan seguir por el buen camino tras clasificar a fase 3 de la Copa Libertadores, mientras que el local quiere su segundo triunfo en el certamen.
El equipo de Paulo Autuori sufrió para meterse en fase 3 de la Libertadores hace algunos días. Tuvo que recurrir a los penales para dejar afuera al duro 2 de Mayo de Paraguay. Ahora, el próximo miércoles 4 de marzo debe jugar la ida ante Carabobo. Por lo tanto, guarda figuras pensando en el duelo copero.
El ‘Rojo Matador’, dirigido por Roberto Mosquera, por su parte, está en mitad de tabla, pero sólo pudo ganar un partido de los cuatro en este certamen. Busca ganar en casa ante un rival difícil y, así, escalar posiciones en la tabla.
Alineaciones para Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
SPORT HUANCAYO: Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Jeremy Canela, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján; y Yorleys Mena. DT: Roberto Mosquera.
SPORTING CRISTAL: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Jhilmar Lora; Gustavo Cazonatti, Cristian Benavente, Ian Wisdom; Luis Ibérico, Christofer Gonzáles y Diego Otoya. DT: Paulo Autuori.