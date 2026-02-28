Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo EN VIVO y GRATIS por el Apertura 2026 vía L1MAX: minuto a minuto

Sporting Cristal, tras lograr una sufrida clasificación a fase 3 de la Copa Libertadores 2026, tiene una dura visita al IPD Huancayo para enfrentar a Sport Huancayo por la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 peruano. El equipo de Paulo Autuori guarda algunas figuras pensando en el próximo duelo entre semana ante Carabobo. En tanto, los de Roberto Mosquera buscan su segunda victoria en casa en este certamen.

El partido ante Carabobo es muy importante para Sporting Cristal. Por eso, Paulo Autuori guarda algunos jugadores para dicho encuentro y no viajaron a Huancayo. Además de los lesionados Gabriel Santana y Luis Abram, no están disponibles Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Miguel Araujo y Felipe Vizeu. Más detalles, en esta nota .

Por su parte, Sporting Cristal viene de clasificar a fase 3 de la Copa Libertadores 2026, tras vencer 5-4 por penales a 2 de Mayo, luego del empate 2-2 en el global. Por Liga 1, tuvo un duro clásico ante Universitario, aunque pudo empatarlo 2-2 tras ir perdiendo 0-2 en el Alberto Gallardo. En el Torneo Apertura 2026, está ubicado en la octava ubicación producto de una victoria, dos empates y una derrota.

Sport Huancayo está ubicado en el 12º lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026. Tiene sólo 4 puntos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. Precisamente, en su último partido, perdió 3-2 como visitante ante Chankas CYC.

En Huancayo, el último duelo también fue para Cristal. Fue victoria por 1-0 en el IPD Huancayo con gol de Irven Ávila en el partido de la fecha 3 del Apertura 2026.

El último partido que tuvieron ambos equipos entre sí fue el 30 de julio de 2025 en el Rímac. Allí, Sporting Cristal aplastó a Sport Huancayo por 5-0 en duelo correspondiente a la fecha 3 del Torneo Clausura 2025. Christofer Gonzáles anotó un doblete y metieron goles Miguel Araujo, Irven Ávila y Yoshimar Yotún, de penal. Precisamente, ese fue el día en que 'Yoshi' volvió a las canchas tras una larga lesión, que casi lo aleja del fútbol profesional.

Con respecto al equipo que inició en la vuelta ante 2 de Mayo, sólo se sostienen Diego Enríquez y Rafael Lutiger. En tanto, de los que jugaron ante Universitario, sólo repiten los dos mencionados, además de Juan Cruz González y Gustavo Cazonatti.

El árbitro principal para Sport Huancayo vs. Sporting Cristal es Sebastián Lozano Bedoya. En el VAR, en tanto, estará Julio Quiroz.

Jimmy Valoyes llevó el balón hasta tres cuartos y pateó desde lejos. El balón se fue lejos del arco de Diego Enríquez.

Sporting Cristal ya juega en el IPD Huancayo ante Sport Huancayo por la jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Los ‘Celestes’ buscan seguir por el buen camino tras clasificar a fase 3 de la Copa Libertadores, mientras que el local quiere su segundo triunfo en el certamen.

El equipo de Paulo Autuori sufrió para meterse en fase 3 de la Libertadores hace algunos días. Tuvo que recurrir a los penales para dejar afuera al duro 2 de Mayo de Paraguay. Ahora, el próximo miércoles 4 de marzo debe jugar la ida ante Carabobo. Por lo tanto, guarda figuras pensando en el duelo copero.

El ‘Rojo Matador’, dirigido por Roberto Mosquera, por su parte, está en mitad de tabla, pero sólo pudo ganar un partido de los cuatro en este certamen. Busca ganar en casa ante un rival difícil y, así, escalar posiciones en la tabla.

Alineaciones para Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

SPORT HUANCAYO: Ángel Zamudio; Jeremy Rostaing, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Edu Villar; Jeremy Canela, Javier Sanguinetti, Nahuel Luján; y Yorleys Mena. DT: Roberto Mosquera.

SPORTING CRISTAL: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Jhilmar Lora; Gustavo Cazonatti, Cristian Benavente, Ian Wisdom; Luis Ibérico, Christofer Gonzáles y Diego Otoya. DT: Paulo Autuori.