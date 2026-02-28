Alianza ganó, pero hinchas liquidan a una de sus figuras ante UTC: “Hasta succar daba más”

Alianza Lima logró una importante victoria frente al cuadro de UTC, pero a pesar de esto, una de las figuras ‘blanquiazules’ es criticada. En las redes sociales, los hinchas no perdieron la oportunidad de recriminar a uno de sus jugadores por mal rendimiento. Pues consideran, que en Cajamarca debió rendir mucho mejor y más por el cartel que tiene.

Se trata de Federico Girotti, quien hasta el momento no sabe lo que es hacer un gol con la camiseta de Alianza. Esto claro que viene generando críticas de los hinchas, los cuales quieren ver en acción al delantero por el que se pagó poco más de 1,5 millones de dólares. Una cifra que por ahora no ha justificado en el cuadro victoriano.

Hinchas molesto con Girotti (Foto: X).

En este caso, los hinchas critican como es posible que no le puedan encontrar un socio a los delanteros. Pero también se ve que muchos hinchas lo comparan con otros atacantes que tampoco tuvieron mucha suerte de ser el 9 de Alianza. Tenemos el ejemplo más cercano de Matías Succar, quien no hizo un solo gol con la camiseta ‘Blanquiazul’. También está Jeriel De Santis, quien tuvo la misma situación sin goles.

Por ahora, el único de los 3 delanteros que ha logrado marcar con la camiseta ‘blanquiazul’ este año 2026 es Paolo Guerrero. Esto deja en claro, que hay un problema importante con respecto a los delanteros, los cuales hoy en día no están marcando la diferencia. Cada que les queda el balón, no terminan de estar finos en el área.

Federico Girotti con la presión del gol

Al ser el fichaje más caro en la historia de Alianza Lima, se espera que pueda ser un jugador que pueda hacer una gran cantidad de goles. Pero hasta la fecha no ha sabido gritar ni un solo gol, también es importante precisar que no ha tenido muchas oportunidades jugando como delantero. Casi siempre lo ha hecho en otra posición dentro del campo de juego.

En este caso, Pablo Guede lo ve como un extremo en varios partidos. Esto con la intensión de juntarlo con otro delantero, mientras que cuando ha estado arriba como 9. Las pelotas simplemente no le han llegado como deberían, esto no le ha permitido ser un jugador determinante en el área.

Federico Girotti en Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

Ahora, con tanta presión habrá que ver que es lo que pueden hacer para que pueda convertir su primer gol en el equipo. Ya que por lo pronto, va por un camino oscuro en el cual podría incluso terminar cedido a otro club si es que no termina de dar lo que se esperaría de él. No obstante, tiene en este caso una mayor chance al ser un jugador por el que se pagó una fuerte suma de dinero.

