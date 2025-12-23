La Noche Blanquiazul 2026 promete ser histórica y ya tiene un ingrediente que la convierte en un evento mundial. Inter Miami confirmó la renovación de Luis Suárez y, con ello, quedó asegurada la presencia del ‘Pistolero’ en Matute para enfrentar a Alianza Lima este sábado 24 de enero desde las 8:00 PM, en un duelo que trasciende lo amistoso y apunta directamente al espectáculo global.

La noticia sacudió al fútbol peruano porque no se trata solo de Lionel Messi, sino de una constelación de figuras que llegará al Alejandro Villanueva. Con la continuidad oficial de Suárez, Inter Miami garantiza a una de las duplas más temidas de la historia reciente del fútbol, un lujo que muy pocos estadios del continente pueden darse.

Para Alianza Lima, el partido representa una vitrina inmejorable. Enfrentar al equipo de Messi y Suárez en la Noche Blanquiazul eleva la marca del club a nivel internacional y convierte la presentación 2026 en una de las más ambiciosas de Sudamérica.

Desde lo deportivo, el choque genera expectativas y también preguntas. ¿Hasta qué punto Inter Miami pondrá a todas sus figuras desde el arranque? ¿Cómo responderá Alianza Lima ante un rival con ritmo de MLS y jerarquía europea? Más allá del resultado, la experiencia será única para jugadores, hinchas y el fútbol peruano.

Luis Suárez renovó con Inter y jugará ante Alianza en la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Inter Miami)

Alianza vs. Inter en la Noche Blanquiazul 2026

Con fecha, hora y protagonistas confirmados, la Noche Blanquiazul 2026 ya es un evento histórico antes de jugarse. Messi, Suárez y compañía llegarán a Lima para un duelo que quedará en la memoria del hincha de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Inter Miami jugarán en Matute por la Noche Blanquiazul 2026. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué canal pasará Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima vs. Inter Miami jugarán por la Noche Blanquiazul 2026 y el evento se podrá ver en vivo y en directo vía Latina. Además, el cotejo también se podrá seguir gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Inter Miami?

Alianza Lima vs. Inter Miami juegan este sábado 24 de enero desde las 8:00 PM en el estadio de Matute. El partido es válido por la Noche Blanquiazul 2026 y tendrá a las figuras de ambos equipos incluyendo a Paolo Guerrero y Lionel Messi.

Datos claves

Inter Miami enfrentará a Alianza Lima el sábado 24 de enero a las 8:00 PM.

Luis Suárez confirmó su presencia en Matute tras oficializar su renovación con el club estadounidense.

Lionel Messi liderará la constelación de figuras internacionales que jugarán en el Alejandro Villanueva.

