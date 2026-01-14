Alianza Lima atraviesa un inicio preocupante en la Serie Río de La Plata y las alarmas ya están encendidas en La Victoria. El equipo blanquiazul perdió sus dos primeros partidos del torneo amistoso —2-1 ante Independiente y luego otra derrota por el mismo marcador frente a Unión— dejando más dudas que certezas en el arranque del ciclo de Pablo Guede.

Los resultados no solo golpearon en lo anímico, sino que también expusieron falencias colectivas y decisiones técnicas cuestionadas. El rendimiento del equipo estuvo lejos de lo esperado y la presión sobre el entrenador argentino aumentó rápidamente, incluso antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Liga 1.

Ante este escenario, Guede prepara un cambio clave para el duelo ante Colo Colo. La principal novedad pasa por Paolo Guerrero, quien tiene altas posibilidades de volver a jugar tras superar una sobrecarga muscular que lo había mantenido en observación durante los últimos días.

El regreso del ‘Depredador’ no es un detalle menor. Guerrero es el referente ofensivo del equipo y su presencia podría darle mayor peso, liderazgo y jerarquía a un ataque que ha lucido impreciso y con poca contundencia en los primeros encuentros del torneo.

Paolo Guerrero se alista para el Alianza Lima vs. Colo Colo. (Foto: X)

El cambio que hará Alianza Lima vs. Colo Colo

El técnico Pablo Guede analiza colocar a Paolo Guerrero como titular en el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata. La decisión llegaría puesto que el ‘Depredador’ se recuperó y lo prefiere sobre Federico Girotti.

Así, el partido ante Colo Colo aparece como una prueba determinante para Alianza Lima. Con Guerrero nuevamente disponible y la urgencia de mostrar una mejor imagen, el equipo de Guede está obligado a reaccionar para cortar la mala racha y evitar que la desconfianza se instale definitivamente en la previa del 2026.

Guerrero entrenando con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima se mide ante Colo Colo este domingo 18 de enero desde las 7:00 PM. El partido será el tercero que asumirá el cuadro íntimo en la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

El partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y de Disney+. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis por la transmisión de Bolavip.

Datos claves

Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente y 2-1 ante Unión en la Serie Río de La Plata.

Paolo Guerrero sería titular frente a Colo Colo tras superar una sobrecarga muscular.

El técnico Pablo Guede elegiría al ‘Depredador’ sobre Federico Girotti para el próximo partido.

