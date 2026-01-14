Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Sorpresa total en Alianza Lima: La decisión de Pablo Guede que sacude la previa ante Colo Colo

Alianza Lima tiene que borrar sus dos derrotas en la Serie del Río de La Plata y Pablo Guede ya tiene la solución ante Colo Colo.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Pablo Guede en la previa del Alianza vs. Colo Colo.
© Producción Bolavip.Pablo Guede en la previa del Alianza vs. Colo Colo.

Alianza Lima atraviesa un inicio preocupante en la Serie Río de La Plata y las alarmas ya están encendidas en La Victoria. El equipo blanquiazul perdió sus dos primeros partidos del torneo amistoso —2-1 ante Independiente y luego otra derrota por el mismo marcador frente a Unión— dejando más dudas que certezas en el arranque del ciclo de Pablo Guede.

Publicidad

Los resultados no solo golpearon en lo anímico, sino que también expusieron falencias colectivas y decisiones técnicas cuestionadas. El rendimiento del equipo estuvo lejos de lo esperado y la presión sobre el entrenador argentino aumentó rápidamente, incluso antes del inicio oficial de la temporada 2026 de la Liga 1.

Ante este escenario, Guede prepara un cambio clave para el duelo ante Colo Colo. La principal novedad pasa por Paolo Guerrero, quien tiene altas posibilidades de volver a jugar tras superar una sobrecarga muscular que lo había mantenido en observación durante los últimos días.

El regreso del ‘Depredador’ no es un detalle menor. Guerrero es el referente ofensivo del equipo y su presencia podría darle mayor peso, liderazgo y jerarquía a un ataque que ha lucido impreciso y con poca contundencia en los primeros encuentros del torneo.

Publicidad
Paolo Guerrero se alista para el Alianza Lima vs. Colo Colo. (Foto: X)

Paolo Guerrero se alista para el Alianza Lima vs. Colo Colo. (Foto: X)

El cambio que hará Alianza Lima vs. Colo Colo

El técnico Pablo Guede analiza colocar a Paolo Guerrero como titular en el partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata. La decisión llegaría puesto que el ‘Depredador’ se recuperó y lo prefiere sobre Federico Girotti.

Crisis total en Alianza Lima: Perdió otra vez y los hinchas destrozaron a Pablo Guede con una sola palabra

ver también

Crisis total en Alianza Lima: Perdió otra vez y los hinchas destrozaron a Pablo Guede con una sola palabra

Así, el partido ante Colo Colo aparece como una prueba determinante para Alianza Lima. Con Guerrero nuevamente disponible y la urgencia de mostrar una mejor imagen, el equipo de Guede está obligado a reaccionar para cortar la mala racha y evitar que la desconfianza se instale definitivamente en la previa del 2026.

Publicidad
Imagen
Guerrero entrenando con Alianza. (Foto: Alianza Lima)

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata se pueden ver en vivo por Disney+

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima se mide ante Colo Colo este domingo 18 de enero desde las 7:00 PM. El partido será el tercero que asumirá el cuadro íntimo en la Serie Río de La Plata.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

El partido entre Alianza Lima vs. Colo Colo se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN y de Disney+. Además, también tendrás el minuto a minuto gratis por la transmisión de Bolavip.

Publicidad

Datos claves

  • Alianza Lima perdió 2-1 ante Independiente y 2-1 ante Unión en la Serie Río de La Plata.
  • Paolo Guerrero sería titular frente a Colo Colo tras superar una sobrecarga muscular.
  • El técnico Pablo Guede elegiría al ‘Depredador’ sobre Federico Girotti para el próximo partido.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Hinchas destrozaron a Pablo Guede con una sola palabra
Alianza Lima

Hinchas destrozaron a Pablo Guede con una sola palabra

Sergio Peña jugó horrible ante Unión y la hinchada no perdonó
Alianza Lima

Sergio Peña jugó horrible ante Unión y la hinchada no perdonó

Sergio Peña sorprendió a Alejandro Duarte y se marcó autogol ante Unión en la Serie Río de La Plata
Alianza Lima

Sergio Peña sorprendió a Alejandro Duarte y se marcó autogol ante Unión en la Serie Río de La Plata

Rodrigo Ureña tuvo tremenda actuación con Millonarios frente a Boca Juniors
Liga 1

Rodrigo Ureña tuvo tremenda actuación con Millonarios frente a Boca Juniors

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo