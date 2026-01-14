Alianza Lima volvió a encender las alarmas tras caer 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata, un resultado que desató una ola de críticas demoledoras contra el técnico Pablo Guede. Más allá del marcador, el rendimiento del equipo, y las decisiones del entrenador, provocaron una reacción furiosa del hincha blanquiazul en redes sociales.

Las redes sociales se llenaron de mensajes lapidarios contra el técnico Pablo Guede. “El DT es un improvisado” y “Este técnico no dura ni 5 fechas” fueron algunos de los comentarios más repetidos, reflejando el poco margen de paciencia que ya empieza a agotarse, incluso antes del inicio oficial de la Liga 1.

Otros hinchas fueron aún más duros y apuntaron directamente a la idea futbolística del entrenador. “Guede no llega al Clausura. Un DT que prioriza su idea antes que el material humano está destinado a fracasar”, escribieron, cuestionando la falta de adaptación del técnico a las características reales del plantel.

La crítica también alcanzó a la conformación del equipo. “No sé a quién se le ocurrió decir que tenemos un plantelazo. Encima tenemos un DT que en vez de armar un equipo, lo está desarmando”, fue otro de los mensajes que se viralizó. Así, la derrota ante Unión no solo dejó un mal resultado, sino que abrió una crisis temprana alrededor de Pablo Guede, quien ya siente la presión máxima de un hincha que exige respuestas inmediatas.

Hinchas de Alianza critican a Pablo Guede. (Foto: X)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata?

Alianza Lima vuelve a jugar este domingo 18 de enero ante Colo Colo por la Serie del Río de La Plata. El cotejo se dará desde las 7:00 PM y una nueva derrota podría provocar desenlaces inesperados en La Victoria.

Mientras tanto, el partido ante Unión dejó sensaciones negativas en La Victoria. Alianza mostró desorden, falta de solidez y poca claridad colectiva, aspectos que los hinchas atribuyeron directamente al planteamiento del DT argentino. La derrota, en un contexto de pretemporada, no fue tomada como un simple amistoso, sino como una señal preocupante de lo que podría venir en la temporada 2026.

Alianza perdió 2-1 ante Unión por la Serie Río de La Plata. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué títulos tiene el técnico Pablo Guede?

El técnico Pablo Guede ha ganado títulos en Argentina con San Lorenzo y en Chile con Colo Colo. Ahora busca lo mismo con Alianza Lima en Perú.

¿Hasta cuándo el técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026. De ahí en más, tendrá la opción de renovar dependiendo de los resultados que obtenga en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

Datos claves

Alianza Lima cayó 2-1 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata.

El técnico Pablo Guede fue duramente criticado por la hinchada tras el rendimiento del equipo.

El próximo partido será ante Colo Colo este domingo 18 de enero a las 7:00 PM.

