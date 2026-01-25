Tras perder 3-0 ante Alianza Lima, Lionel Messi sufrió duro revés con Inter Miami

La estadía de Inter Miami en nuestro país estuvo lejos de ser tranquila. A la contundente caída por 3-0 frente a Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul se sumó un nuevo episodio que complicó aún más el paso del equipo estadounidense por territorio nacional.

Y es que el cuadro liderado por Lionel Messi tuvo un inconveniente adicional al momento de regresar a Estados Unidos, ya que su vuelo sufrió una demora imprevista.

¿Qué pasó con el vuelo de Inter Miami?

Según dio a conocer el periodista deportivo José Armando en su cuenta personal de Twitter, la aeronave no despegó en el horario que estaba previsto en primera instancia.

“Está retrasado el vuelo que traerá a Inter Miami de regreso a Estados Unidos desde Lima“, señaló el mencionado comunicador. Recordemos que el plantel se dirigió directamente desde el coloso de La Victoria al aeropuerto con la idea de partir de inmediato rumbo a Miami y así centrarse en su siguiente amistoso frente a Atlético Nacional.

La espera se extendió hasta altas horas de la madrugada y los integrantes del equipo debieron permanecer durante varias horas en el aeropuerto antes de finalmente poder abordar el avión. “Será una noche larga para la delegación, que está pronosticada a salir a las 3:00 a.m. desde la capital peruana“, agregó José Armando.

La primera derrota de Lionel Messi en Perú

Lionel Messi, considerado el mejor futbolista del mundo, deberá tener presente que el 24 de enero marcó un hecho inédito en su carrera: fue la primera vez que cayó derrotado en territorio peruano, y ocurrió enfrentando a Alianza Lima en Matute.

En sus siete presentaciones anteriores en el Perú, ya sea con su selección o con Inter Miami, nunca había sufrido una derrota, racha que el conjunto ‘blanquiazul’ se encargó de terminar.

