Tras el 3-0 a Inter Miami, Alan Cantero reveló las cuatro palabras que le dijo Messi cuando vio su tatuaje

Alianza Lima logró un destacado triunfo ante Inter Miami por 3-0 en la Noche Blanquiazul. Luego de la difícil presentación del plantel profesional, el equipo de Pablo Guede dio la talla y venció al campeón de la MLS. Al momento del final, hubo un momento destacado para Alan Cantero al compartir algunas palabras con su ídolo, Lionel Messi.

Matute disfrutó de la victoria de Alianza Lima, pero el que mejor la pasó fue Alan Cantero al compartir minutos en campo con Lionel Messi, su máximo referente en el fútbol. A tal punto llega su idolatría por el 10 de Inter Miami que lo tiene tatuado en uno de sus muslos.

Alan Cantero reveló detalles de su conversación con Messi

Con la finalización del partido, hubo momentos para los saludos finales y algunos gestos de camaradería entre los jugadores de Alianza Lima e Inter Miami. Por supuesto, Lionel Messi, a pesar de no tener su mejor partido, fue el centro de atención y el más buscado por todos.

Alan Cantero pudo tener un momento con su ídolo y se lo pudo ver muy emocionado por este encuentro. Además, fue quien se quedó con la camiseta número 10 de Inter Miami, pero hubo algo más que este intercambio.

“Es mi ídolo, lo tengo tatuado y nunca imaginé que compartiría un momento con él. Es un sueño. Le dije que lo amaba y fue mi inspiración“, dijo en una entrevista posterior con Latina. Sin embargo, además de esto, a la salida del Estadio Alejandro Villanueva, contó más detalles.

En diálogo con El Diez, Cantero también mencionó que le mostró al propio Messi el tatuaje que tiene de él en su muslo. Fue en ese momento que Leo reaccionó y le dijo que “estás un poco loco”, cuatro palabras entre risas y simpatía, característica en el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Inter Miami continúa con su gira por Sudamérica y el Caribe

Luego de la derrota ante Alianza Lima, Inter Miami continuará con su gira por Sudamérica y un partido en el Caribe. Primero, el próximo sábado 31 de enero jugará ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia a las 5:00 p.m. (hora local).

El sábado 7 de febrero enfrentará en Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha desde las 7:00 p.m. (hora local). Y, por último, el viernes 13 de febrero, en Bayamón, Puerto Rico, enfrentará al Independiente del Valle de Ecuador desde las 9:00 p.m. (hora local).

Alianza Lima arranca su ardua temporada 2026

Tras la Noche Blanquiazul, a Alianza Lima se le viene el arranque de la temporada en la Liga 1. Por la primera jornada del Torneo Apertura 2026 enfrentará el próximo viernes 30 de enero a Sport Huancayo como visitante desde las 12:00 p.m.

