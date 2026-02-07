Tras ser denunciado y echado de Alianza Lima: el drástico mensaje que compartió la pareja de Miguel Trauco

Miguel Trauco no es más jugador de Alianza Lima. Hace algunas horas se anunció de manera oficial que dejó de pertenecer al club y ahora seguramente evalúa opciones para continuar con su carrera. Al margen de las decisiones que pueda tomar, en el aspecto personal tampoco la pasaría tan bien que digamos ya que su actual pareja publicó un singular mensaje en redes sociales.

Mariela Arévalo, prometida de Miguel Trauco y con quien anunció hace algunos meses que incluso tendrían lista la fecha para casarse, se pronunció con una frase bastante llamativa, por decir lo menos. Si bien no mencionó directamente al futbolista, se puede entender desde varios puntos de vista. “Dios no pone grandes sueños en corazones pequeños”; compartió vía Instagram.

Es importante mencionar que cuando se conoció la grave denuncia por abuso sexual en contra de Miguel Trauco, así como también hacia Carlos Zambrano y Sergio Peña, la pareja del defensor optó por borrar todas las as fotografías en donde salían juntos, donde aparecían los viajes que habían hecho, los momentos familiares y hasta la pedida de mano anteriormente mencionada.

¿Cuál será el futuro de Miguel Trauco tras ser echado de Alianza Lima?

Luego del anuncio oficial de que fue separado de Alianza Lima, ahora Miguel Trauco tendrá que enfocarse en su futuro futbolístico. Es muy probable que se mantenga entrenando por su cuenta para no perder físico y durante las últimas horas se filtró la información de que tendría un acercamiento muy importante con Unión Comercio para competir en la Liga 2 durante esta temporada.

También se pudo conocer que existiría una posibilidad de que pueda emigrar al fútbol de Indonesia, aunque existe cierto reparo con dicho escenario debido a la investigación que sigue su curso por la denuncia de abuso sexual que ejerció una joven argentina. Veremos en qué termina esta situación y si es que finalmente Miguel Trauco se anima a seguir en el país o a cambiar de aires hacia el exterior.

El dinero que Alianza Lima le pagó a Miguel Trauco para resolver el contrato

De acuerda a una reciente información del periodista Renato Luna, se ha podido conocer que Alianza Lima llegó a un acuerdo con Miguel Trauco para resolver el vínculo contractual sin muchos inconvenientes de por medio como se pensaba en un principio. Se habla de que el defensor recibió un pago de 120 dólares por el tiempo de contrato que le quedaba en el club, así que la negociación fue por ese lado y no existirán reclamos ni nada por el estilo en un futuro.

