Luego de la dolorosa eliminación de la Copa Libertadores en la Fase 1 a manos de 2 de Mayo de Paraguay por un global de 2-1, en Alianza Lima se vivieron horas de fuerte tensión interna y muchas dudas sobre el futuro del comando técnico. Sin embargo, la directiva tomó una decisión clara sobre el futuro del técnico argentino Pablo Guede.

Publicidad

Publicidad

El técnico argentino de 51 años continuará en La Victoria pese al golpe internacional, con el respaldo condicionado de la dirigencia y con un único objetivo inmediato: ganar el Torneo Apertura 2026. En Matute consideran que, si bien la eliminación fue un fracaso deportivo, el proyecto no puede romperse de manera abrupta tras apenas unas semanas de trabajo.

Desde dentro del club se entiende que Guede tendrá una “última oportunidad” real en el torneo local, donde Alianza Lima está obligado a ser protagonista. La directiva considera que el Apertura será el verdadero termómetro para evaluar si el equipo muestra una identidad, mejora futbolística y, sobre todo, resultados.

No obstante, la continuidad del entrenador no está blindada. En Alianza saben que el margen de error se redujo al mínimo y cualquier tropiezo importante podría acelerar decisiones drásticas, especialmente si el equipo no logra sostenerse en los primeros lugares de la tabla en las próximas fechas.

Publicidad

Publicidad

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima por ahora no se irá. (Foto: Alianza Lima)

¿Pablo Guede se va de Alianza Lima?

Hay un partido que podría marcar un antes y un después: el clásico ante Universitario por la fecha 9, que se jugará en el estadio Monumental. Ese encuentro no solo tendrá una carga emocional enorme, sino que también podría convertirse en un punto de quiebre para el futuro de Guede.

ver también Pablo Guede explicó por qué fue eliminado Alianza Lima y por qué Paolo Guerrero no pateó el penal ante 2 de Mayo

Si Alianza Lima pierde el clásico y llega golpeado en lo futbolístico, el escenario cambiaría radicalmente y la salida del técnico argentino entraría en una evaluación inmediata. Por ahora, Guede sigue, pero con una presión total encima y sabiendo que su continuidad depende casi exclusivamente de ganar y convencer en la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Si Guede pierde el clásico ante Universitario de manera bochornosa, esa situación empujaría a que salga de Alianza Lima. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima vuelve a jugar este sábado 14 de febrero ante Alianza Atlético y por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. El partido se dará en el estadio Mansiche de Trujillo y comenzará a las 8:00 PM.

¿Hasta cuándo Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima?

El técnico Pablo Guede tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2026, pero podría terminar antes luego de la eliminación de la Copa Libertadores y más si no le gana a Universitario en el clásico de la fecha 9 en el Monumental o si no tiene buenos números en general en el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Pablo Guede continuará como técnico de Alianza Lima pese a la eliminación en Copa Libertadores.

El club 2 de Mayo eliminó a Alianza Lima con un marcador global de 2-1.

La permanencia del entrenador argentino dependerá de los resultados en el Torneo Apertura 2026.

Publicidad