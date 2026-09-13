Pablo Guede tomó esta decisión radical con Alejandro Duarte tras su blooper contra Universitario

Alejandro Duarte cometió un blooper, para el triunfo de Universitario ante Alianza Lima. Pablo Guede tomó una decisión, después de todo esto.

En medio de una tormenta de críticas y la frustración de los aficionados, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede, tomó una postura tajante sobre el futuro de su arquería. Lejos de enviar al banquillo a Alejandro Duarte tras su desafortunado fallo ante Universitario de Deportes, el estratega argentino ratificó su respaldo incondicional y confirmó que se mantendrá firmemente bajo los tres palos.

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Al ser consultado sobre el rendimiento del guardameta blanquiazul, Guede fue categórico al declarar: “Cero preocupación”. Con estas palabras, el DT dejó en claro que la titularidad del arquero no está en discusión y descartó cualquier tipo de castigo o medida drástica que afecte su continuidad en la formación principal.

Alejandro Duarte señalado como responsable. (Foto: Movistar Deportes).

La postura de Pablo Guede sobre Alejandro Duarte

Para el director técnico argentino de Alianza Lima, los errores individuales son parte inevitable del aprendizaje en el fútbol de alto rendimiento. En su lectura del partido, lo fundamental no radica en la falla cometida, sino en la capacidad de resiliencia que demuestre el guardameta para sobreponerse de inmediato en los entrenamientos y en los próximos juegos.

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“Vos te equivocas, te levantas, te volvés a equivocar; el problema es cuando no te levantas”, enfatizó el estratega íntimo. Con este mensaje público, Guede no solo buscó proteger a Duarte frente a la presión mediática, sino también blindar la estabilidad mental de todo el plantel en la recta decisiva del campeonato.

El compromiso de Alianza Lima en el Torneo Clausura

El respaldo del comando técnico no se limitó a la portería, sino que se extendió a todo el grupo de futbolistas. Guede aseguró que el vestuario se encuentra unido y totalmente enfocado en mantener vivas las aspiraciones de campeonar, rechazando de plano que el resultado del clásico vaya a desmoronar el proyecto deportivo de la temporada.

“El equipo está más vivo que nunca, estos chicos quieren campeonar y no van a tirar la toalla”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa. Con esta firmeza, la plantilla de La Victoria cerró filas internamente para encarar sus próximos desafíos con la convicción intacta.

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El clásico que desató la polémica en La Victoria

El incidente ocurrió sobre los noventa y siete minutos del clásico disputado en el Estadio Alejandro Villanueva. Un desentendimiento en la salida entre Alejandro Duarte y la zaga central le dejó el balón servido a Lisandro Alzugaray, quien convirtió el 2-1 definitivo a favor de Universitario de Deportes.

A pesar del trágico desenlace de la jugada, las estadísticas del partido no alteraron la convicción del cuerpo técnico. Guede asimiló el golpe como un contratiempo puntual y prefirió enfocarse en corregir los detalles tácticos sin alterar la columna vertebral de su onceno titular.

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Ratificado en el once titular: el próximo desafío

La decisión de mantener la confianza en Alejandro Duarte se trasladará al terreno de juego en la Fecha 10 del Torneo Clausura. El guardameta tendrá la oportunidad de reivindicarse y devolver el respaldo recibido cuando vuelva a cuadrarse debajo del arco blanquiazul ante su hinchada.

El próximo partido de Alianza Lima será este viernes 18 de septiembre a las 8:00 p. m., momento en que recibirán a la Asociación Deportiva Tarma (ADT) en el Estadio Alejandro Villanueva. En dicho encuentro, Duarte buscará un partido firme para consolidar definitivamente la decisión tomada por Pablo Guede.

DATOS CLAVE

Alejandro Duarte seguirá como arquero titular de Alianza Lima según Pablo Guede.

Lisandro Alzugaray anotó el 2-1 a favor de Universitario a los 97 minutos.

Viernes 18 de septiembre Alianza Lima enfrentará a ADT a las 8:00 p.m.