Alianza Lima podrá utilizar a su nueva contratación de manera oficial. Gino Peruzzi, como lateral derecho, debe ser la solución para Carlos Bustos, y se encuentra en óptimas condiciones. Lo importante será verlo bien, comprometido, y con ganas de romperla. Esto contó en su charla con el aplicativo 'íntimo'.

Primero que nada, saludó a su nueva hinchada, y anunció estar listo para jugar: "Físicamente, ando bien y nunca me costó adaptarme a un nuevo equipo. Hablé con el 'profe' y le dije que estoy a su disposición cuando él lo requiera. Él tiene la decisión y seguramente me analizará conforme pasen los días. Yo estoy con muchas ganas y si él me necesita para el fin de semana, yo estoy a su disposición".

A su vez, Gino Peruzzi contó el significado de su dorsal de juego "El '30' es el número con el que debuté y luego no lo usé porque utilicé el '4' por la tradición que existe en Argentina con los laterales derechos. Pero siempre me gustó la '30', incluso la pedí también cuando estuve en Nacional, luego en San Lorenzo y acá, en Alianza, también lo hice".

Con respecto a sus primeras sensaciones en el plantel 'victoriano', solo mostró palabras de agradecimiento por lo que está viviendo: "Es muy lindo que Alianza me haya puesto el ojo y que me elijan. Llego con mucha ansiedad, quiero aportar lo mío, sobre todo, la experiencia que tengo ponerla en bien de Alianza".

Finalmente, espera ver pronto a su gente llenando el estadio Alejandro Villanueva de Matute, lo tiene imaginado: "La verdad es que me recibieron muy bien desde que pisé el estadio de Alianza, toda la gente del club me trató muy bien. Siento que el peruano y el argentino tienen cierta conexión y los extranjeros que están acá también me hicieron sentir de lo mejor y eso me pone muy contento".