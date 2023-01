Todavía con el mercado de pases abierto, Alianza Lima no ha cerrado su plantel para la temporada 2023. Teniendo que disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores, el cuadro de La Victoria sumaría un elemento más que llega desde el fútbol brasileño.

Entendiendo que Alianza Lima tiene una gran cantera, y que muchos de sus elementos juegan en el exterior, tal es el caso de uno de sus mediocampistas más prometedores. Teniendo 19 años, Javier Navea viene teniendo un gran desempeño en el Gremio Novorizontino.

Jugando en la posición de 10, el futbolista peruano está a préstamo en la entidad brasileña. Terminando contrato en febrero del 2023, para esa fecha se tiene estipulado el regreso del hábil mediocampista, es por ello que Alianza Lima sumará un jugador más.

"Todavía no he conversado con el profesor Guillermo Salas. Aquí en Brasil todo ha salido bien y están interesados en mí. Me toca conversarlo con mi agente y ver qué es lo que me conviene", comentó el volante de 19 años Javier Navea.

En esa línea, el volante el futbolista de Alianza Lima también habló sobre cómo es el juego brasileño. Sorprendiéndose por la dinámica, el mediocampista resaltó la complejidad de la liga y también reveló que esa situación es como un reto que ha potenciado su fútbol.

"La experiencia es muy buena acá en Brasil. El fútbol es un poco más rápido, tienes poco tiempo para pensar y también se juega con mucha fuerza", precisó Javier Navea en charla con GOLPERU.