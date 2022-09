Alianza Lima debe estar con la sangre en el ojo porque después de las caídas morales ante Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano (derrota), y después el empate como local ante la Academia Deportiva Cantolao. Por eso, ante Carlos Stein este fin de semana estará jugándose mucho más que un solo partido, irá mucho más allá de un resultado como tal.

Los dirigidos ahora por Guillermo Salas, de forma interina, ante la salida de Carlos Bustos, estarán buscando la oportunidad de salir adelante, ante la pequeña crisis explicada. Pero, lo que nos trae a esta mesa de información, tiene que ver con el canal que estará transmitiendo el cotejo entre los 'carlistas' y 'blanquiazules'. Ya que el local, no tiene como socio televisivo a GOLPERU.

Le consultaron al director de deportes de un reconocido canal local, Eddie Fleischman, sobre el partido entre Carlos Stein y Alianza Lima, que se jugará este domingo desde las (11:00 AM - HORA PERUANA) en el 'Estadio Víctor Montoya Segura'. Y lo que contestó el periodista de Willax Televisión, fue bastante claro, para alegría de los seguidores, que no podrán viajar a Jaén para visualizar este gran encuentro.

En su cuenta de Twitter, 'El Colorado' dio los detalles definitivos: "En Willax TV tendremos el domingo a las 11 am el duelo entre Stein y Alianza Lima. La antesala irá desde las 10:30 am. Estará narrando Juan Carlos Hurtado y comentando este servidor. Saludos". Siguiendo la corriente de poder quedarse con los derechos de los equipos que no tienen contrato con 'El Consorcio del Fútbol Peruano', y hay libertad en ese aspecto.

Como se sabe, Carlos Stein, no cuenta con ingresos económicos por la televisión, por eso tiene la opción de poder negociar ciertos partidos. Dependiendo de lo que desean transmitir jornada a jornada. Los cotejos más apetecibles para poder viralizar en las cadenas de comunicación, obviamente, son los duelos ante los más grandes del balompié nuestro. Sonríe el hincha de Alianza Lima con esta actualización.