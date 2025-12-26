Es tendencia:
Universitario va por Octavio Rivero, pero un bicampeón de la Sudamericana aparece y lo complica todo

La 'U' tendrá que pelear codo a codo con bicampeón de la Sudamericana y subcampeón de la Libertadores por el fichaje de Octavio Rivero.

Por Aldo Cadillo

La 'U' va por Octavio Rivero.
Universitario vuelve a mover el mercado y apunta alto para reforzar su ataque con un nombre que ilusiona a la hinchada. El club crema va por el delantero uruguayo Octavio Rivero, quien viene de destacar en Barcelona de Ecuador tras marcar 14 goles en el 2025.

La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla. Independiente del Valle, bicampeón de la Copa Sudamericana (2019-2022) y subcampeón de la Copa Libertadores (2016), también ha puesto los ojos en Rivero y aparece como un competidor serio que complica los planes de Universitario.

Desde Ate saben que necesitan un ‘9’ con gol y experiencia para afrontar un calendario cargado de presión. Octavio Rivero encaja en ese perfil: presencia física, capacidad para definir en el área y respaldo estadístico reciente. Por eso, la dirigencia crema analiza cada movimiento con cautela.

La irrupción de Independiente del Valle cambia el escenario. No solo puede ofrecer un proyecto competitivo a nivel continental, sino también la posibilidad de pelear la Copa Libertadores, un factor que pesa fuerte en la decisión del futbolista. Para Universitario, el desafío no será solo económico, sino también de convicción deportiva.

Los números de Octavio Rivero en el 2025

Octavio Rivero marcó 14 goles en 38 partidos con Barcelona de Guayaquil en la temporada 2025. Además, solo por su desempeño en la LigaPro de Ecuador, recibió un puntaje de 7.05 por parte de Sofascore.

El futuro de Octavio Rivero está abierto y la puja promete capítulos intensos. Universitario quiere dar el golpe con un goleador probado, pero sabe que enfrente tiene a un rival poderoso.

¿Cuántos años tiene Octavio Rivero?

Octavio Rivero es un delantero uruguayo de 33 años, mide 1,87 cm y es derecho. Además, lleva 136 goles en 360 partidos en toda su carrera profesional.

¿Cuánto vale actualmente Octavio Rivero?

Octavio Rivero vale actualmente 700 mil euros, según su último reporte oficial de Transfermarkt. Si bien tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 con Barcelona de Guayaquil, el delantero saldría del plantel por problemas con el club.

Datos claves

  • Universitario busca fichar al delantero uruguayo Octavio Rivero para reforzar su ataque.
  • Octavio Rivero anotó 14 goles en 38 partidos con Barcelona de Ecuador en 2025.
  • Independiente del Valle compite con el club crema por la contratación del atacante charrúa.
Aldo Cadillo
