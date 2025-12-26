Se acerca el 2026, pero antes de su despedida, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) buscan darle un cierre acorde a la temporada 2025. Por eso, en redes sociales, sacaron a la luz la gala de premiación de la Liga 1 a lo mejor del año donde hay cinco categorías para que los fanáticos puedan votar: Jugador del Año, Mejor Arquero, DT del Año, Jugador Revelación y Mejor Gol.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, los fanáticos podrán votar por lo mejor de la temporada 2025 de la Liga 1. En este sentido, desde la FPF, eligieron a los candidatos para que los usuarios que quieran votar sólo tengan que elegir entre las opciones disponibles. Hay algunos nominados, que resultan una sorpresa, mientras que también hay ausentes importantes.

A continuación, hacemos un repaso con los nominados de cada categoría que puso en común la Liga 1 a través de sus redes sociales y te indicamos cómo puedes votar a tus favoritos.

Los nominados en la Gala de Premiación de la Liga 1 Perú 2025

El premio a Jugador del Año es el más importante que pone en cuestión la FPF. Entre los nominados hay dos futbolistas de Universitario, dos de Cusco FC, mientras que el restante es de Sporting Cristal. Así, no hay jugadores de Alianza Lima que puedan ser destacados.

Publicidad

Publicidad

JUGADOR DEL AÑO:

Iván Colman (Cusco FC)

(Cusco FC) Jairo Concha (Universitario)

(Universitario) Álex Valera (Universitario)

(Universitario) Martin Távara (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Facundo Callejo (Cusco FC)

ver también Con Neymar a la cabeza: Los jugadores top que quedan libres ¿Alguno llegará a la Liga 1?

Tweet placeholder

Los arqueros también tienen su categoría aparte. En esta ocasión, hay un guardameta por equipo y son cinco los candidatos.

Publicidad

Publicidad

MEJOR ARQUERO:

Sebastián Britos (Universitario)

(Universitario) Guillermo Viscarra (Alianza Lima)

(Alianza Lima) Pedro Díaz (Cusco FC)

(Cusco FC) Diego Enríquez (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Patrick Zubczuk (Deportivo Garcilaso)

Tweet placeholder

Para el jugador revelación, se premia juventud y rendimientos altos. En Sporting Cristal, hay dos candidatos y favoritos, mientras que también hay futbolistas de Juan Pablo II College, Sport Huancayo y Alianza Atlético de Sullana.

Publicidad

Publicidad

JUGADOR REVELACIÓN:

Álvaro Rojas (Juan Pablo II College)

(Juan Pablo II College) Ian Wisdom (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Edu Villar (Sport Huancayo)

(Sport Huancayo) Maxloren Castro (Sporting Cristal)

(Sporting Cristal) Hernán Lupu (Alianza Atlético)

Tweet placeholder

Por su parte, los directores técnicos también tienen su categoría y aquí hay un nombre que causó suma sorpresa. Es que Néstor Gorosito, por su trabajo en Alianza Lima, aparece entre los nominados, pero no así Paulo Autuori, quien lo dejó fuera en los Playoffs de la Liga 1 con Sporting Cristal. Sólo hay cuatro nombres destacados por la FPF.

Publicidad

Publicidad

DT DEL AÑO:

Miguel Ángel Rondelli (Cusco FC)

Néstor Gorosito (Alianza Lima)

Jorge Fossati (Universitario)

Gerardo Ameli (Alianza Atlético)

Tweet placeholder

Por último, está el galardón al mejor gol del año donde hay varios favoritos. Desde las grandes jugadas en conjunto de Los Chankas y Cusco FC hasta los destacados remates de Jairo Concha, Gustavo Dulanto y la jugada ‘maradoniana’ de Carlos López.

Publicidad

Publicidad

MEJOR GOL:

Jairo Concha (Universitario a FBC Melgar)

Gustavo Dulanto (ADT a UTC)

Publicidad

Publicidad

Facundo Callejo (Cusco FC a Alianza Lima)

Publicidad

Publicidad

Carlos López (Sport Boys a Alianza UDH)

Oshiro Takeuchi (Los Chankas a Sporting Cristal)

Publicidad

Publicidad

¿Cómo votar en la Gala de Premiación de la Liga 1 Perú 2025?

La FPF compartió a través de las redes sociales de la Liga 1 todas las categorías en donde se compartió un link. Debes acceder a él para entrar a un PDF en el sitio web de la Federación donde tienes que completar con algunos datos (nombres y apellidos, además de un mail) para poder acceder a la votación.

Una vez que compartas dichos datos y coloques un código que se te compartió al mail, podrás ver las cinco categorías y elegir a tus favoritos. Debes tildar la casilla correspondiente al jugador o entrenador que pretendas que gane para darle tu voto. Luego de que hayas elegido en todas las categorías le das a ok para terminar con la votación.

Publicidad

Publicidad

Datos claves