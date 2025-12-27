‘Pipo’ Gorosito fue nominado a técnico del año en Perú y los hinchas no lo pueden creer: “Fracaso rotundo”

La Liga 1 encendió la polémica al postular a Néstor Gorosito como técnico del año, una decisión que no tardó en generar rechazo masivo entre los hinchas. El foco del debate es claro: su campaña con Alianza Lima estuvo lejos de ser exitosa, ya que el equipo terminó como Perú 4, sin pelear el título y obligado a disputar la Copa Libertadores desde la Fase 1.

La nominación sorprendió incluso a sectores neutrales. Alianza Lima no solo quedó fuera de la lucha grande, sino que cerró la temporada con más dudas que certezas. Arrancar la Libertadores desde la fase preliminar es visto como un retroceso, especialmente para un club que venía de años recientes de protagonismo local.

La reacción del hincha fue inmediata y contundente en redes sociales. “¿Cómo puede estar Gorosito? Fracaso rotundo en Alianza”, fue uno de los comentarios más repetidos, reflejando el sentir de una hinchada que no entiende cómo un técnico con ese cierre de temporada puede ser considerado entre los mejores del año.

Otro mensaje que ganó fuerza apuntó directamente a un golpe deportivo difícil de olvidar: “¿Cómo va a estar el técnico del Perú 4? Autuori lo eliminó en su propio estadio”. Esa eliminación caló hondo y se convirtió en uno de los símbolos del desgaste del ciclo de Gorosito en Matute.

Reacciones de los hinchas por candidatura del ‘Pipo’ al DT del año en Perú. (Foto: X)

Los números de Néstor Gorosito con Alianza Lima en el 2025

Néstor Gorosito dirigió 55 partidos a Alianza Lima en la temporada 2025. Entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1, el técnico acumuló 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas con 89 goles a favor y 62 en contra.

Más allá de la nominación, el debate ya está instalado. ¿Se premia el nombre, la trayectoria o el rendimiento real? La postulación de Gorosito abre una discusión incómoda para la Liga 1 y deja una sensación clara entre los hinchas: los premios no siempre reflejan lo que pasó en la cancha.

Posibles técnicos del año en Perú. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito tiene 61 años, es argentino y actualmente está sin club tras ser cesado en Alianza Lima.

¿Cuánto dinero gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

Datos claves

La Liga 1 nominó a Néstor Gorosito como técnico del año pese al rechazo masivo.

Alianza Lima terminó como Perú 4 y disputará la Fase 1 de la Libertadores.

Gorosito acumuló 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas en 55 partidos dirigidos.

