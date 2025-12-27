Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

‘Pipo’ Gorosito fue nominado a técnico del año en Perú y los hinchas no lo pueden creer: “Fracaso rotundo”

La Liga 1 causó una tremenda polémica al candidatear a 'Pipo' Gorosito como uno de los posibles técnicos del año en el fútbol peruano.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Néstor Gorosito en la Liga 1.
© Producción Bolavip.Néstor Gorosito en la Liga 1.

La Liga 1 encendió la polémica al postular a Néstor Gorosito como técnico del año, una decisión que no tardó en generar rechazo masivo entre los hinchas. El foco del debate es claro: su campaña con Alianza Lima estuvo lejos de ser exitosa, ya que el equipo terminó como Perú 4, sin pelear el título y obligado a disputar la Copa Libertadores desde la Fase 1.

Publicidad

La nominación sorprendió incluso a sectores neutrales. Alianza Lima no solo quedó fuera de la lucha grande, sino que cerró la temporada con más dudas que certezas. Arrancar la Libertadores desde la fase preliminar es visto como un retroceso, especialmente para un club que venía de años recientes de protagonismo local.

La reacción del hincha fue inmediata y contundente en redes sociales. “¿Cómo puede estar Gorosito? Fracaso rotundo en Alianza”, fue uno de los comentarios más repetidos, reflejando el sentir de una hinchada que no entiende cómo un técnico con ese cierre de temporada puede ser considerado entre los mejores del año.

Otro mensaje que ganó fuerza apuntó directamente a un golpe deportivo difícil de olvidar: “¿Cómo va a estar el técnico del Perú 4? Autuori lo eliminó en su propio estadio”. Esa eliminación caló hondo y se convirtió en uno de los símbolos del desgaste del ciclo de Gorosito en Matute.

Publicidad
Reacciones de los hinchas por candidatura del ‘Pipo’ al DT del año en Perú. (Foto: X)

Reacciones de los hinchas por candidatura del ‘Pipo’ al DT del año en Perú. (Foto: X)

Los números de Néstor Gorosito con Alianza Lima en el 2025

Néstor Gorosito dirigió 55 partidos a Alianza Lima en la temporada 2025. Entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Liga 1, el técnico acumuló 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas con 89 goles a favor y 62 en contra.

Tras irse de Alianza Lima, el fuerte mensaje de Ángelo Campos que divide el vestuario: “Son el verdadero…”

ver también

Tras irse de Alianza Lima, el fuerte mensaje de Ángelo Campos que divide el vestuario: “Son el verdadero…”

Más allá de la nominación, el debate ya está instalado. ¿Se premia el nombre, la trayectoria o el rendimiento real? La postulación de Gorosito abre una discusión incómoda para la Liga 1 y deja una sensación clara entre los hinchas: los premios no siempre reflejan lo que pasó en la cancha.

Publicidad
Imagen
Posibles técnicos del año en Perú. (Foto: Liga 1)

¿Cuántos años tiene Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito tiene 61 años, es argentino y actualmente está sin club tras ser cesado en Alianza Lima.

¿Cuánto dinero gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

Publicidad

Datos claves

  • La Liga 1 nominó a Néstor Gorosito como técnico del año pese al rechazo masivo.
  • Alianza Lima terminó como Perú 4 y disputará la Fase 1 de la Libertadores.
  • Gorosito acumuló 28 triunfos, 15 empates y 12 derrotas en 55 partidos dirigidos.
Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Jugó 5 partidos en Universitario, fue revelación de otro equipo de Liga 1 y ahora hinchas piden regreso a la 'U'
Universitario

Jugó 5 partidos en Universitario, fue revelación de otro equipo de Liga 1 y ahora hinchas piden regreso a la 'U'

Universitario hizo oficial la renovación de Horacio Calcaterra hasta el 2026
Universitario

Universitario hizo oficial la renovación de Horacio Calcaterra hasta el 2026

El brutal mensaje del hincha de Alianza por salida de Campos: "Ensució lo bueno con.."
Liga 1

El brutal mensaje del hincha de Alianza por salida de Campos: "Ensució lo bueno con.."

"No puedo perder un año más": la postura de Goicochea sobre dejar Platense para también ser el '9' de Perú
Peruanos en el exterior

"No puedo perder un año más": la postura de Goicochea sobre dejar Platense para también ser el '9' de Perú

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo