Alianza Lima vs. USMP por la Liga Peruana de Vóley en VIVO y GRATIS vía Latina

Se viene un partido de alto vuelo por la Liga Peruana de Vóley, choque que va a ser vital para determinar al primero en la tabla de posiciones. Se enfrentan en este caso Alianza Lima contra la San Martín en un choque de titanes. Duelo que se desarrollará este sábado 27 de diciembre desde las 19:00 horas de Perú.

Para este encuentro el conjunto ‘Blanquiazul’ llega con una mala noticia, pues le han quitado los puntos del partido frente a Universitario de Deportes. La FPV dio como ganador al cuadro ‘crema’ tras un fallo ‘íntimo’ al poner a 4 extranjeras en cancha. De esta forma, se determinó que el partido acabó 3-0 y con set de 25 a 0 para las ‘Pumas’.

Con este resultado, hay un triple empate en el primer lugar, pues tanto Alianza, USMP y Universitario tienen 24 puntos. Así que este juego puede ser vital para determinar quien terminará en el primer lugar. Lo cual da un agregado extra para este encuentro a disputarse en el Polideportivo Luisa Fuentes.