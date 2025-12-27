Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs. USMP por la Liga Peruana de Vóley en VIVO y GRATIS vía Latina

Alianza Lima se enfrenta a la San Martín por la punta de la Liga Peruana de Vóley en un partidazo.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Alianza Lima vs. San Martín.
© Liga Peruana de VóleyAlianza Lima vs. San Martín.

Se viene un partido de alto vuelo por la Liga Peruana de Vóley, choque que va a ser vital para determinar al primero en la tabla de posiciones. Se enfrentan en este caso Alianza Lima contra la San Martín en un choque de titanes. Duelo que se desarrollará este sábado 27 de diciembre desde las 19:00 horas de Perú.

Para este encuentro el conjunto ‘Blanquiazul’ llega con una mala noticia, pues le han quitado los puntos del partido frente a Universitario de Deportes. La FPV dio como ganador al cuadro ‘crema’ tras un fallo ‘íntimo’ al poner a 4 extranjeras en cancha. De esta forma, se determinó que el partido acabó 3-0 y con set de 25 a 0 para las ‘Pumas’.

Con este resultado, hay un triple empate en el primer lugar, pues tanto Alianza, USMP y Universitario tienen 24 puntos. Así que este juego puede ser vital para determinar quien terminará en el primer lugar. Lo cual da un agregado extra para este encuentro a disputarse en el Polideportivo Luisa Fuentes.

Publicidad

¡Bienvenidos al Alianza Lima vs. San Martín!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Universitario ganó en mesa y la FPV le dio el triunfo en el Clásico ante Alianza Lima
Voley

Universitario ganó en mesa y la FPV le dio el triunfo en el Clásico ante Alianza Lima

¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Voley

¿A qué hora se juega el duelo Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave
Voley

Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave

Lo sufren Cristal y Alianza: la decisión de Riquelme que beneficiaría a Advíncula en Boca
Peruanos en el exterior

Lo sufren Cristal y Alianza: la decisión de Riquelme que beneficiaría a Advíncula en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo