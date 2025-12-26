Tras debutar y anotar con la Selección Peruana: el grande de Liga 1 que quiere fichar a Piero Magallanes

Si bien el último amistoso de la Selección Peruana frente a la Selección Boliviana disputado en la ciudad de Chincha no generó tanta expectativa, hoy hay noticias respecto al futuro de algunos jugadores. Piero Magallanes, quien por cierto debutó en el equipo de todos y anotó un golazo para el 1-0, pertenece a las filas de Sport Huancayo y ahora podría llegar a un grande de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El hijo del recordado Álex Magallanes, exseleccionado nacional y quien también supo destacar en Universitario de Deportes y Sporting Cristal, justamente ingresó en la mira de la directiva merengue para ser uno de los refuerzos pensando en la temporada 2026. Sus buenos rendimientos en Sport Huancayo lo tienen como un buen proyecto, así que en Ate no quieren desaprovecharlo.

Fue durante una de las últimas ediciones del programa ‘De las Gradas a la Cancha’ en donde se pudo conocer que Piero Magallanes está en carpeta de Universitario de Deportes. Sabiendo que el comando técnico se renovó con la llegada de Javier Rabanal como entrenador, es probable que las evaluaciones varíen de método y jugadores del torneo local tengan alguna chance en Ate.

Publicidad

Publicidad

La intención que Universitario pretendería con el fichaje de Piero Magallanes

Para nadie es ninguna novedad que Universitario de Deportes es el mejor equipo del fútbol de los últimos años ya que por algo consiguieron el tricampeonato en este 2025. Ahora, la presencia de Piero Magallanes podría ser una opción importante en el mediocampo y a la vez empezar a ganarse un nombre de más relevancia. Otro aspecto tiene que ver con la vitrina y exposición que pueda tener.

ver también Con Neymar a la cabeza: Los jugadores top que quedan libres ¿Alguno llegará a la Liga 1?

Fuente: @tavo_serpa

Publicidad

Publicidad

¿Cómo así? Recordemos que jugadores como César Inga y José Rivera, quienes llegaron al equipo merengue desde equipos de provincia, empezaron a destacar en gran medida y ahora son voceados para emigrar por primera vez en sus carreras. El hecho de haber sido titulares o alternar en el plantel les abre otro panorama, así que el futuro de Piero Magallanes también podría apuntar a ello.

¿Cuál es la situación de Piero Magallanes en Sport Huancayo y hasta cuándo tiene contrato?

Piero Magallanes tiene actualmente una cotización internacional de 450 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.8 millones, según el portal ‘Transfermarkt’. En cuanto al tiempo de contrato que mantiene con Sport Huancayo, recientemente se pudo conocer que renovó hasta diciembre del año 2027, así que si Universitario de Deportes realmente lo pretende deberá gestionar una negociación para ficharlo pensando en la temporada 2026.

Fuente: Sport Huancayo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES