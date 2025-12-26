Es tendencia:
logotipo del encabezado
Vóley

Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave entre rivales directos

A través de sus rede sociales, la organización del torneo nacional dio a conocer cómo se jugará la jornada de este fin de semana.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley
© Composición Bolavip PerúProgramación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

La fecha 10 de la etapa inicial de la Liga Peruana de Vóley aparece como un momento clave en el curso del torneo. Con las posiciones todavía muy ajustadas, los equipos buscan elevar su rendimiento para poder encarar de la mejor manera posible la fase decisiva del campeonato. Revisa a continuación la programación de los encuentros.

Publicidad

Los duelos se jugarán entre sábado y domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En una instancia donde cada set puede marcar la diferencia, la décima jornada promete choques de alto voltaje, como el que disputarán San Martín y Alianza Lima, así como el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

  • Deportivo Soan vs. Kazoku No Perú / 14:30 horas
  • Atlético Atenea vs. Olva Latino / 17:00 horas
Publicidad
  • Alianza Lima vs. San Martín / 19:00 horas

Domingo 28 de diciembre

  • Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Wanka / 12:30 horas
  • Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis / 15:00 horas
Publicidad
  • Universitario vs. Regatas Lima / 17:00 horas
Puede ser una imagen de texto
Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley.

Así quedó la tabla de posiciones finalizada la fecha 9

Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

ver también

Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

Así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la jornada 9:

1.Alianza Lima927
2.USMP921
3.Universitario919
4.Regatas Lima916
5.Géminis914
6.Atlético Ateneo914
7.Circolo Sportivo Italiano913
8.Rebaza Acosta911
9.Latino Amisa99
10.Deportivo Soan96
11.Kazoku No Perú95
12.Deportivo Wanka93
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima y San Martín protagonizan el duelo más esperado de la fecha 10 por el liderato; las ‘íntimas’ llegan con 27 puntos frente a los 24 de las ‘santas’.
  • La programación incluye el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas.
  • Todos los encuentros de esta jornada clave se llevan a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley
Voley

Cenaida Uribe culpó al árbitro tras polémica en Alianza Lima vs. Universitario por la Liga Peruana de Vóley

El sorpresivo pedido de Alianza Lima tras incertidumbre por polémica en clásico ante Universitario
Voley

El sorpresivo pedido de Alianza Lima tras incertidumbre por polémica en clásico ante Universitario

El contundente mensaje de Alianza Lima tras garrafal error en duelo ante Universitario
Voley

El contundente mensaje de Alianza Lima tras garrafal error en duelo ante Universitario

"Es la prioridad": Mr. Peet revela quién es el último refuerzo extranjero que pidió Pablo Guede
Alianza Lima

"Es la prioridad": Mr. Peet revela quién es el último refuerzo extranjero que pidió Pablo Guede

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo