Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave entre rivales directos

La fecha 10 de la etapa inicial de la Liga Peruana de Vóley aparece como un momento clave en el curso del torneo. Con las posiciones todavía muy ajustadas, los equipos buscan elevar su rendimiento para poder encarar de la mejor manera posible la fase decisiva del campeonato. Revisa a continuación la programación de los encuentros.

Los duelos se jugarán entre sábado y domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En una instancia donde cada set puede marcar la diferencia, la décima jornada promete choques de alto voltaje, como el que disputarán San Martín y Alianza Lima, así como el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 27 de diciembre

Deportivo Soan vs. Kazoku No Perú / 14:30 horas

Atlético Atenea vs. Olva Latino / 17:00 horas

Alianza Lima vs. San Martín / 19:00 horas

Domingo 28 de diciembre

Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Wanka / 12:30 horas

Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis / 15:00 horas

Universitario vs. Regatas Lima / 17:00 horas

Así quedó la tabla de posiciones finalizada la fecha 9

Así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la jornada 9:

1. Alianza Lima 9 27 2. USMP 9 21 3. Universitario 9 19 4. Regatas Lima 9 16 5. Géminis 9 14 6. Atlético Ateneo 9 14 7. Circolo Sportivo Italiano 9 13 8. Rebaza Acosta 9 11 9. Latino Amisa 9 9 10. Deportivo Soan 9 6 11. Kazoku No Perú 9 5 12. Deportivo Wanka 9 3

DATOS CLAVES

Alianza Lima y San Martín protagonizan el duelo más esperado de la fecha 10 por el liderato; las ‘íntimas’ llegan con 27 puntos frente a los 24 de las ‘santas’.

La programación incluye el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas.

Todos los encuentros de esta jornada clave se llevan a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

