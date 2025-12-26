Liga Peruana de Vóley: programación confirmada de la fecha 10 con dos partidos clave entre rivales directos

La fecha 10 de la etapa inicial de la Liga Peruana de Vóley aparece como un momento clave en el curso del torneo. Con las posiciones todavía muy ajustadas, los equipos buscan elevar su rendimiento para poder encarar de la mejor manera posible la fase decisiva del campeonato. Revisa a continuación la programación de los encuentros.
Los duelos se jugarán entre sábado y domingo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En una instancia donde cada set puede marcar la diferencia, la décima jornada promete choques de alto voltaje, como el que disputarán San Martín y Alianza Lima, así como el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima.
Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley
Sábado 27 de diciembre
- Deportivo Soan vs. Kazoku No Perú / 14:30 horas
- Atlético Atenea vs. Olva Latino / 17:00 horas
- Alianza Lima vs. San Martín / 19:00 horas
Domingo 28 de diciembre
- Circolo Sportivo Italiano vs. Deportivo Wanka / 12:30 horas
- Rebaza Acosta vs. Deportivo Géminis / 15:00 horas
- Universitario vs. Regatas Lima / 17:00 horas
Así quedó la tabla de posiciones finalizada la fecha 9
Así se movió la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley con los partidos de la jornada 9:
|1.
|Alianza Lima
|9
|27
|2.
|USMP
|9
|21
|3.
|Universitario
|9
|19
|4.
|Regatas Lima
|9
|16
|5.
|Géminis
|9
|14
|6.
|Atlético Ateneo
|9
|14
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|9
|13
|8.
|Rebaza Acosta
|9
|11
|9.
|Latino Amisa
|9
|9
|10.
|Deportivo Soan
|9
|6
|11.
|Kazoku No Perú
|9
|5
|12.
|Deportivo Wanka
|9
|3
DATOS CLAVES
- Alianza Lima y San Martín protagonizan el duelo más esperado de la fecha 10 por el liderato; las ‘íntimas’ llegan con 27 puntos frente a los 24 de las ‘santas’.
- La programación incluye el enfrentamiento entre Universitario y Regatas Lima el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas.
- Todos los encuentros de esta jornada clave se llevan a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.