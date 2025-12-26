Melgar golpea a Alianza y a Universitario: Juan Reynoso suma refuerzo de la Selección Peruana

Melgar vuelve a mover el tablero del fútbol peruano y se adelanta a Alianza Lima y a Universitario con un fichaje que no pasa desapercibido. El club arequipeño aseguró la llegada de Franco Zanelatto, jugador de la Selección Peruana, quien acaba de regresar al país tras su paso por el OFI Creta de Grecia.

La operación toma mayor relevancia porque Juan Reynoso tendrá ahora a uno de los futbolistas más desequilibrantes del medio local. Zanelatto, con experiencia internacional y roce europeo, encaja en el perfil que busca el técnico: intensidad, dinámica y capacidad para romper líneas en ofensiva.

El fichaje también genera ruido en Lima. Alianza Lima y Universitario habían mostrado interés en el jugador, pero fue Melgar el que se movió con mayor rapidez y convicción. Esta decisión refuerza la imagen del club rojinegro como una institución que planifica con anticipación.

Para Zanelatto, el regreso al fútbol peruano representa una oportunidad clave para recuperar continuidad y mantenerse en el radar de la Selección Peruana. Bajo la conducción de Reynoso, tendrá un contexto competitivo y un entrenador que conoce perfectamente las exigencias del alto rendimiento.

Franco Zanelatto, nuevo jugador de Melgar. (Foto: Melgar)

Los números de Franco Zanelatto en el 2025

Franco Zanelatto solo jugó 32 minutos con el OFI Creta en la Super Liga de Grecia. No teniendo opciones de mostrar todo su potencial, el extremo recibió una puntuación de 6.55 por parte de Sofascore.

Con este movimiento, Melgar envía un mensaje claro al resto de la Liga 1: no piensa quedarse atrás en la pelea grande. La llegada de Franco Zanelatto no solo potencia el plantel, sino que confirma que el equipo arequipeño quiere ser protagonista.

Zanelatto en el OFI Creta de Grecia. (Foto: OFI Creta)

¿Cuánto vale actualmente Franco Zanelatto?

Franco Zanelatto vale 500 mil euros, según el último reporte oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su mayor valor fue en el 2023 cuando llegó a costar 900 mil euros.

¿Cuántos años tiene Franco Zanelatto?

Franco Zanelatto tiene 25 años, mide 1,75 cm, es extremo derecho y ahora jugará en Melgar tras su paso por el OFI de Creta en Grecia.

Datos claves

Franco Zanelatto fichó por Melgar tras su reciente paso por el OFI Creta de Grecia.

El extremo peruano disputó únicamente 32 minutos durante su estancia en la Super Liga griega.

Juan Reynoso dirigirá al futbolista tras el interés previo de Alianza Lima y Universitario.

