Gracias a esta oportunidad, podemos dar por sentado que está jugando Alianza Lima su mejor mejor partido de la 'Era Guillermo Salas'. Porque en base a rendimientos altos, y una determinación para culminar las jugadas, todo se vuelve más positivo en base a los intereses del conjunto 'blanquiazul'. Hoy la víctima fue Deportivo Municipal.

Porque cuando 'los íntimos de la victoria' tienen este nivel, terminan siendo jugadores de primer mundo para el nivel del fútbol peruano. Ya que no tienen ningún temor para enfrentar a su rival de turno. Hoy se puede señalar sin ningún temor, que han tenido un rival muy discreto que solo al inicio intentó ser alguien con fortalezas, pero mostró debilidades.

Este gol gestó después de una nueva pelota perdida de salida por parte del cuadro que dirige hoy técnicamente Juan Pajuelo (ex Universitario de Deportes). Jairo Concha se tomó un tiempo largo, para acomodarse, pensar, y definir como los que más saben, pero con gigantescas complicidades del portero de turno, Diego Melián.

No porque haya hecho un mal partido general, si no que en esta jugada, no fue barrera en ningún momento. Se lanzó al piso antes de encontrar el balón y su trayectoria, por eso el pique antes del esférico lo terminó descolocando, sin ninguna respuesta. Así el volante creativo, se llenó de alegría por el momento que está viviendo.

Gracias a este triunfo, Alianza Lima se pone a dos unidades del líder de este Torneo Clausura 2022, Sporting Cristal. Siendo quizás la presión más grande para Roberto Mosquera y el grupo de jugadore que dirige actualmente. Desde 'Matute' buscarán darle caza ganando todos los partidos, puede que eso no alcance por la diferencia de unidades. Pero confían en un tropiezo del cuadro 'rimense'.